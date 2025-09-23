Atacan a Escoltas de la Familia del Gobernador de Sinaloa; "Viajaba Mi Nieta": Rubén Rocha

Elementos de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fueron agredidos este martes 23 de septiembre con armas de fuego mientras circulaban por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán. En el vehículo viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha, quien resultó ilesa.

Durante la agresión, los agentes resultaron lesionados —de los cuales al menos uno estaría en estado delicado, según medios locales— y un autobús recibió impactos de bala; sin embargo, todos los tripulantes se encuentran a salvo, informó en una tarjeta informativa la dependencia estatal.

En el lugar quedaron heridos una mujer de la Policía Estatal Preventiva y un elemento asignado al grupo de Servicios de Protección, quien fue hospitalizado.

Tras los hechos, el Grupo Interinstitucional acudió en su apoyo para restablecer el orden y controlar la situación, mientras los elementos que resultaron lesionados ya reciben atención médica.

#SSPSinaloa informa:

Este 23 de septiembre de 2025, elementos de la Dirección de Servicios de Protección de esta Secretaría fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán, por lo que el Grupo Interinstitucional acudió en… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 23, 2025

"Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica", escribió vía X el gobernador de la entidad. "Seguiremos trabajando con firmeza para garantizar la seguridad de la ciudadanía", añadió.

Respecto a la agresión sufrida a elementos de la SSP Sinaloa en Culiacán, derivada de un intento de despojo de camioneta, informo que los agentes lesionados ya reciben atención médica. En el vehículo viajaba mi nieta, quien resultó ilesa. Seguiremos trabajando con firmeza para… — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 24, 2025

Ataque fue por intento de despojo de vehículo

Más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa precisó que el ataque fue debido a un intento de despojo del vehículo en el cual viajaban los dos elementos heridos.

Actualización:#SSPSinaloa precisa que, en el incidente de este 23 de septiembre de 2025, fue debido a un intento de despojo del vehículo en el cual viajaban los dos elementos heridos. — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) September 23, 2025

Mantienen presencia del Gabinete de Seguridad en Sinaloa

Horas antes, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, se mantiene la presencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en Sinaloa.

Con las operaciones coordinadas, Harfuch informó los siguientes resultados en materia de seguridad:

El promedio diario de homicidios pasó de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de 2025.

En lo que va del mes se han cometido menos de la mitad de los homicidios ocurridos en octubre.

En este periodo han sido detenidas mil 752 personas, se aseguraron 3 mil 658 armas de fuego y más de 95 toneladas de droga.

Siguiendo la instrucción de la Presidenta @Claudiashein, mantenemos la presencia del @GabSeguridadMX en el estado de Sinaloa; con las operaciones coordinadas tenemos los siguientes resultados:

El promedio diario de homicidios pasó de 5.9 en octubre de 2024 a 3.5 en septiembre de… pic.twitter.com/FAcFdPw7zv — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 23, 2025

