Vuelven a Atacar con Drones a la Flotilla Global Sumud, el Barco que se Dirige a Gaza con Ayuda

La Flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria denunció que este martes 23 de septiembre 2025, los atacaron con drones no identificados e interferencias de comunicaciones.

Estamos presenciando estas operaciones psicológicas de primera mano, ahora mismo, pero no nos dejaremos intimidar.

Señalan que hasta el momento no hay ningún herido.

Los drones avientan sustancias que aún no logramos detectar que es.

La Flotilla Global Sumud publicó en su cuenta de Instagram un video donde se observa la explosión y el estruendo de una de las explosiones en la obscuridad.

Tercer ataque a la Flotilla Global Sumud

Se trata del tercer ataque a la flotilla que lleva ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, que vive asedio de Israel desde octubre de 2023, cuando Hamás atacó y secuestro a decenas de personas en Israel.

VIDEO: Flotilla Sumud Atacada por Drones en Puerto Tunecino sin Víctimas

Primer ataque: El barco que navegaba con bandera portuguesa fue atacado con drones cerca de Túnez.

Segundo ataque: Tan solo un día después del primer ataque, el pasado 9 de septiembre, un barco de la flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza fue impactado en un presunto ataque con un dron también cerca de Túnez.

¿Qué es la Flotilla Global Sumud?

Es una flota coordinada y no violenta, compuesta principalmente por pequeñas embarcaciones que partieron con destino a Gaza para "romper el asedio ilegal de la ocupación israelí". La flotilla salió el 31 de agosto 2025, del puerto de Barcelona aproximadamente a las 07:30 horas de la Ciudad de México con participación de 6 mexicanos entre delegaciones de 44 países.

