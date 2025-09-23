Inicia Audiencia de Vinculación a Proceso de Hernán ‘N’, Exsecretario de Seguridad de Tabasco

Este martes, 23 de septiembre de 2025, inició la continuación de audiencia inicial de imputación de Hernán ‘N’, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, donde se definirá si es vinculado a proceso.

El exfuncionario de Tabasco, durante el gobierno de Adán Augusto López, es señalado de ser el presunto líder del grupo criminal “La Barredora”, vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Además está acusado en el estado de los delitos de:

Extorsión

Secuestro exprés

Asociación delictuosa

Video: Testigo Afirma Que Hernán "N" Pactó con Criminales en Elección Que Ganó Adán Augusto

La audiencia de hoy se realiza vía remota desde los juzgados en Villahermosa, Tabasco, donde el Ministerio Público presentará los datos de prueba en contra del presunto líder de la organización delictiva, “La Barredora”, para su vinculación a proceso.

Noticia relacionada: Sheinbaum: Desde Administración de AMLO Se Solicitó Retirar del Cargo a Hernán ‘N’

Prisión preventiva para Hernán 'N'

Cabe recordar que Hernán ‘N’, alias 'El Abuelo' o 'Comandante H', llegó a México el pasado 18 de septiembre, luego de haber sido expulsado de Paraguay y entregado a autoridades mexicanas.

Actualmente, Hernán ‘N’ esta recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1, "El Altiplano", en Almoloya de Juárez el Estado de México (Edomex), bajo le madida de prisión preventiva, ya que enfrenta una segunda orden de aprensión por los delitos de delincuencia organizada y secuestro, recién emitida por un juez federal, la cual fue cumplimentada tras su ingreso al penal.

Cabe recordar que el exfuncionario mexicano estuvo casi cinco días preso en Paraguay, luego de ser arrestado el 12 de septiembre pasado en una vivienda lujosa en un barrio cerrado de la ciudad de Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción.

De ser hallado culpable de los delitos del fuero común, según el Código Penal de Tabasco, Hernán 'N' podría ser acreedor a una pena de 158 años de prisión.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar