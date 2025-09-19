Sheinbaum: Desde Administración de AMLO Se Solicitó Retirar del Cargo a Hernán ‘N’

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, señaló que desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se había solicitado retirar de su cargo, como secretario de Seguridad de Tabasco, a Hernán ‘N’, presunto líder del grupo criminal La Barredora, quien fue ingresado al penal del Altiplano.

En contesto: Hernán ‘N’ fue detenido en Paraguay, país que lo expulsó y entregó a México

Hernán ‘N’ fue detenido en Paraguay, país que lo expulsó y entregó a México A su llegada a nuestro país, se cumplimentó una orden de aprehensión y fue ingresado al penal del Altiplano

Se prevé que tenga su primera audiencia este viernes, en México

En la conferencia mañanera de hoy, 19 de septiembre de 2025, la presidenta Sheinbaum Pardo mencionó que el Gabinete de Seguridad del expresidente López Obrador detectó que Hernán 'N' podía estar involucrado en algunos delitos, en diciembre de 2023

En ese momento, el presidente López Obrador solicita que se retire del cargo a esta persona y que se le investigue.

La mandataria apuntó que en enero de 2024, Hernán ‘N’ fue removido de su cargo, cuando Adán Augusto López, exsecretario de Gobernación y actual senador de la República, era gobernador de Tabasco.

No hay nada que incrimine a Adán Augusto López

Cuestionada sobre un supuesto testigo colaborador, Sheinbaum Pardo dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene que informar si es cierto y suficiente para llamar a declarar al senador Adán Augusto López.

No hay nada en este momento que lo incrimine.

