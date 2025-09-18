Segundo Simulacro Nacional 2025: Esta Es el Mapa de los Estados Donde Sonará la Alerta Sísmica

Este 19 de septiembre, se realizará el segundo Simulacro Nacional 2025, en el marco de los aniversarios de los terremotos de 1985 y 2017; en N+, te mostramos el mapa de los estados de la República mexicana donde va a sonar la alerta sísmica, el viernes.

Datos que debes saber sobre el segundo Simulacro Nacional: Recuerda que a las 12:00 horas va a sonar la alerta sísmica

Recuerda que a las 12:00 horas va a sonar la alerta sísmica Por primera vez, el Gobierno de México realizará una prueba de alertamiento con el envío de un mensaje a más de 80 millones de teléfonos celulares

Lista y mapa de los estados donde va a sonar la alerta símica

La alerta sísmica se va a activar en los siguientes estados de la República:

Chiapas

Ciudad de México (CDMX)

Estado de México

Guerrero

Michoacán

Morelos

Oaxaca

Puebla

Tlaxcala

Mapa de estados donde va a sonar la alerta sísmica. Foto: Captura de pantalla simulacronacional.sspc.gob.mx

Ingresa al mapa interactivo del Gobierno de México de los estados donde va a sonar la alerta sísmica, dando click aquí.

