Segundo Simulacro Nacional 2025: Esta Es el Mapa de los Estados Donde Sonará la Alerta Sísmica

Aquí te decimos en qué estados va a sonar la alerta sísmica el 19 de septiembre de 2025, por el Simulacro Nacional

Bocinas de alerta sísmica, en CDMX

Bocinas de alerta sísmica, en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

Este 19 de septiembre, se realizará el segundo Simulacro Nacional 2025, en el marco de los aniversarios de los terremotos de 1985 y 2017; en N+, te mostramos el mapa de los estados de la República mexicana donde va a sonar la alerta sísmica, el viernes.

  • Datos que debes saber sobre el segundo Simulacro Nacional: Recuerda que a las 12:00 horas va a sonar la alerta sísmica
  • Por primera vez, el Gobierno de México realizará una prueba de alertamiento con el envío de un mensaje a más de 80 millones de teléfonos celulares

Lista y mapa de los estados donde va a sonar la alerta símica 

La alerta sísmica se va a activar en los siguientes estados de la República:

  • Chiapas
  • Ciudad de México (CDMX)
  • Estado de México
  • Guerrero
  • Michoacán
  • Morelos
  • Oaxaca
  • Puebla
  • Tlaxcala

Mapa de estados donde va a sonar la alerta sísmica. Foto: Captura de pantalla simulacronacional.sspc.gob.mx

Ingresa al mapa interactivo del Gobierno de México de los estados donde va a sonar la alerta sísmica, dando click aquí.

Participar en el Simulacro Nacional es importante. Sigue en vivo la transmisión en N+, N+ FORO y todas nuestras plataformas digitales. 

