Segundo Simulacro Nacional 2025: Esta Es el Mapa de los Estados Donde Sonará la Alerta Sísmica
Aquí te decimos en qué estados va a sonar la alerta sísmica el 19 de septiembre de 2025, por el Simulacro Nacional
Este 19 de septiembre, se realizará el segundo Simulacro Nacional 2025, en el marco de los aniversarios de los terremotos de 1985 y 2017; en N+, te mostramos el mapa de los estados de la República mexicana donde va a sonar la alerta sísmica, el viernes.
- Datos que debes saber sobre el segundo Simulacro Nacional: Recuerda que a las 12:00 horas va a sonar la alerta sísmica
- Por primera vez, el Gobierno de México realizará una prueba de alertamiento con el envío de un mensaje a más de 80 millones de teléfonos celulares
Lista y mapa de los estados donde va a sonar la alerta símica
La alerta sísmica se va a activar en los siguientes estados de la República:
- Chiapas
- Ciudad de México (CDMX)
- Estado de México
- Guerrero
- Michoacán
- Morelos
- Oaxaca
- Puebla
- Tlaxcala
Ingresa al mapa interactivo del Gobierno de México de los estados donde va a sonar la alerta sísmica, dando click aquí.
Participar en el Simulacro Nacional es importante. Sigue en vivo la transmisión en N+, N+ FORO y todas nuestras plataformas digitales.
