Ataques de Fuerza Bruta: La Nueva Forma en que Buscan Robar tus Cuentas WhatsApp y Google

¡Mantente alerta! Hay una nueva forma en la que pueden robarte tus cuentas de WhatsApp y de Google; en N+ te compartimos algunas medidas ante los "ataques de fuerza bruta".

En ese sentido, la Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lanzó una alerta a la población por el incremento de intentos de robo de cuentas de WhatsApp y Google mediante el uso de ataques de fuerza bruta, la cual es una técnica que emplea programas automatizados para probar miles de combinaciones de contraseñas hasta dar con la correcta.

Entre los riesgos que se enfrentan quienes son víctimas del robo de cuentas de WhatsApp son:

Suplantación de identidad.

Fraudes.

Extorsiones contra tus contactos al pedirles dinero.

Pueden acceder a tu información personal.

Compartir enlaces maliciosos.

En el caso de Google el daño trasciende más porque pueden interferir en tus correos electrónicos, acceder a tus documentos almacenados y a tus cuentas vinculadas.

¿Cómo evitar que te roben tu cuenta de WhatsApp o de Google?

La Policía cibernética compartió cuáles son las medidas que puedes seguir para evitar que te roben tu cuenta de WhatsApp o de Google:

Crea contraseñas largas y únicas, que tengan al menos 12 caracteres combinados con minúsculas, mayúsculas, símbolos y números.

En tus contraseñas evita poner datos personales.

No olvides activar la autentificación en dos pasos.

No compartas códigos de verificación bajo ninguna circunstancia.

Activar notificaciones de seguridad y alertas de inicio de sesión.

Informar y compartir estas medidas con familiares y amigos para prevenir fraudes.

Descargar aplicaciones únicamente desde tiendas oficiales como Google Play o App Store.

Revisa de forma periódicamente la actividad de las cuentas y cierra tus sesiones sospechosas.

