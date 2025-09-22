Hackean WhatsApp de Diana Golden y Piden Dinero a su Nombre

Hackean WhatsApp de la Actriz Diana Golden y Piden Dinero a su Nombre
La actriz de 60 años denunció en Instagram que alguien tomó posesión de su cuenta personal de WhatsApp
Con angustia, Diana Golden, expareja de Alfredo Adame, dio a conocer que fue hackeada su cuenta de WhatsApp y que piden dinero a su nombre.
La actriz de 60 años denunció en Instagram que alguien tomó posesión de su cuenta personal de WhatsApp. Con una preocupación notable compartió un video en sus redes sociales para dar a conocer la situación y lanzar una advertencia ante la amenaza.
Extorsionan a contactos de WhatsApp de Diana Golden
En un llamado desesperado, Diana Golden se dirigió a sus seguidores de Instagram y Facebook para solicitar apoyo.
Diana Golden pide tener cuidado
La actriz Diana Golden expresó no sabe qué hacer en este tipo de casos y solicitó a quienes la tienen de contacto que hagan caso omiso a los mensajes y tomen las medidas de seguridad necesarias.
La actriz calificó a los hackers como “una porquería” y pidió a los cibernautas tener cuidado.
Por favor, si ven este mensaje bloquéenme y reporten. ¿Alguien sabe qué hacer? Gracias
¿Quién es Diana Golden?
Diana Golden es una actriz de cine y televisión, originaria de Colombia, que radica en México
¿Cuál es la edad de Diana Golden?
Diana Golden tiene 60 años y nació el 7 de agosto de 1965.
¿Quién son las parejas de Diana Golden?
- Alfredo Adame (1988 a 1990)
- Armando Zamarripa (2005 a 2006)
- Manuel Rodríguez García (2011 a 2012)
Proyectos más destacados de Diana Golden
- Madres egoístas
- Simplemente María
- La pícara soñadora
- Mujeres engañadas
- Amar sin límites
- La fea más bella
- María Mercedes
- La madrastra
