Hackean WhatsApp de Diana Golden y Piden Dinero a su Nombre

Con angustia, Diana Golden, expareja de Alfredo Adame, dio a conocer que fue hackeada su cuenta de WhatsApp y que piden dinero a su nombre.

La actriz de 60 años denunció en Instagram que alguien tomó posesión de su cuenta personal de WhatsApp. Con una preocupación notable compartió un video en sus redes sociales para dar a conocer la situación y lanzar una advertencia ante la amenaza.

Extorsionan a contactos de WhatsApp de Diana Golden

Diana Golden Asegura que su Familia Está Atrapada en Israel

En un llamado desesperado, Diana Golden se dirigió a sus seguidores de Instagram y Facebook para solicitar apoyo.

Diana Golden pide tener cuidado

La actriz Diana Golden expresó no sabe qué hacer en este tipo de casos y solicitó a quienes la tienen de contacto que hagan caso omiso a los mensajes y tomen las medidas de seguridad necesarias.

La actriz calificó a los hackers como “una porquería” y pidió a los cibernautas tener cuidado.

Por favor, si ven este mensaje bloquéenme y reporten. ¿Alguien sabe qué hacer? Gracias

¿Quién es Diana Golden?

Diana Golden es una actriz de cine y televisión, originaria de Colombia, que radica en México

¿Cuál es la edad de Diana Golden?

Diana Golden tiene 60 años y nació el 7 de agosto de 1965.

¿Quién son las parejas de Diana Golden?

Alfredo Adame (1988 a 1990)

(1988 a 1990) Armando Zamarripa (2005 a 2006)

Manuel Rodríguez García (2011 a 2012)

Proyectos más destacados de Diana Golden

Madres egoístas

Simplemente María

La pícara soñadora

Mujeres engañadas

Amar sin límites

La fea más bella

María Mercedes

La madrastra

