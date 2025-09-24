Como en Iztapalapa: Video del Momento en que se Abre Enorme Socavón frente a Hospital en Bangkok

Un enorme socavón se abrió frente a un hospital de Bangkok hoy, 24 de septiembre de 2025. Ocasionó afectaciones viales y evacuaciones de cientos de personas que viven en edificios cercanos.

Las autoridades de Tailandia acudieron de forma inmediata al sitio para realizar labores de prevención de daños por el socavón de 50 metros de profundidad, que se extendió e 900 metros cuadrados.

VIDEO: Impactante Momento en que Se Abre Socavón Gigantesco en Tailandia

Provocó severas afectaciones en la zona, interrumpió servicios públicos y detuvo el tránsito. El Hospital Vajira informó que no podrían recibir a ningún paciente. Según medios locales el incidente estaría relacionado con las obras de construcción de una estación de tren subterránea que se realizan en la zona.

¿Qué pasó en Bangkok?

En medios locales circularon videos del momento en el que se formó el socavón, se puede ver cómo el pavimento comenzó a hundirse de manera gradual hasta abrir un enorme agujero que derribó postes de electricidad y dañó tuberías de agua. Los automovilistas intentaron retroceder mientras el hundimiento se extendía y partía la calle de cuatro carriles, justo frente a una comisaría de policía, cuya base quedó expuesta.

Se interrumpió el suministro de electricidad y de agua en la zona afectada mientras equipos de emergencia continúa con los trabajos de reparación. El gobernador Sittipunt dio a conocer que n hubo víctimas mortales, pero que tres carros resultaron con daños.

