Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa fueron agredidos a balazos la tarde del martes 23 de septiembre, cuando circulaban por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán. En el vehículo viajaba la nieta del gobernador Rubén Rocha Moya, quien resultó ilesa. La agresión dejó a dos agentes lesionados, uno de ellos en condición delicada, mientras que un autobús de pasajeros en la zona también recibió impactos de bala.

De acuerdo con la información oficial, la camioneta en la que viajaban los agentes de seguridad y la menor logró repeler la agresión, evitando que la situación derivara en un hecho de mayores consecuencias. La vocera de la corporación, Verona Hernández Valenzuela, aclaró que no se trató de un ataque directo contra la escolta, sino de un intento de despojo del vehículo.

¿Cuál es el estado de salud de los agentes heridos en el ataque?

Los lesionados fueron trasladados por sus propios medios a un hospital privado, donde recibieron atención médica. En el lugar de los hechos quedó lesionada una mujer de la Policía Estatal Preventiva, mientras que un elemento de Servicios de Protección resultó con heridas graves.

La Secretaría de Salud del estado informó que el agente permanece en estado delicado y se encuentra bajo observación médica. El titular de la dependencia, Cuitláhuac González Galindo, detalló que se realizarán más estudios para determinar las cirugías que requerirá el uniformado para su recuperación.

En contraste, la elemento de la Policía Estatal que también estuvo presente en la agresión sufrió heridas menores ocasionadas por esquirlas de bala. Tras ser atendida y valorada por médicos, fue dada de alta al no presentar complicaciones.

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa recalcó que los agentes actuaron de manera inmediata, logrando contener la situación y resguardando la integridad de la nieta del gobernador, quien viajaba en el vehículo al momento de la agresión.

¿Qué se sabe de la persona sin vida hallada poco tiempo después?

En las inmediaciones fue localizada una persona sin vida horas después de la agresión. La Fiscalía General del Estado determinará en las próximas horas si este hallazgo guarda relación con el ataque registrado.

La Secretaría de Seguridad Pública confirmó que las víctimas bajo resguardo ya se encuentran fuera de peligro, salvo el agente que permanece delicado, mientras se continúan las acciones para garantizar la seguridad en la capital sinaloense.

