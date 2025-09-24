Mujer y Menor son Atropellados en Tijuana; el Conductor fue Detenido

Una mujer de entre 25 y 30 años de edad y un menor de aproximadamente 5 a 7 años resultaron lesionados tras ser atropellados en la colonia Infonavit Presidentes, en Tijuana. El accidente ocurrió sobre la calle Vicente Guerrero, donde las víctimas fueron auxiliadas por paramédicos de la Cruz Roja que llegaron al lugar.

De acuerdo con los reportes, tanto la mujer como el menor recibieron atención médica en el sitio antes de ser trasladados al Hospital General de Zona número 1 del IMSS. Autoridades informaron que ambos presentaban heridas leves y permanecen bajo observación médica.

El conductor fue detenido mientras se investiga el accidente

El conductor del vehículo involucrado no abandonó la escena y permaneció en el sitio después del atropello. Oficiales de la Policía Municipal lo aseguraron mientras se realizaba el peritaje correspondiente para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho.

En apoyo a la emergencia también acudieron elementos del cuerpo de bomberos, quienes colaboraron en las labores de asistencia en la vía pública. Su presencia ayudó a mantener controlada la situación mientras se desarrollaban las atenciones médicas y periciales.

Hasta el momento no se ha precisado cómo se originó el accidente ni las condiciones en las que circulaba el vehículo responsable. Sin embargo, las autoridades municipales ya trabajan en el análisis del caso para deslindar responsabilidades conforme a lo establecido en la ley.

El incidente en la colonia Infonavit Presidentes generó la movilización de varias corporaciones y dejó como saldo a dos personas lesionadas, quienes se encuentran fuera de peligro, mientras el conductor quedó bajo disposición de las autoridades competentes.

