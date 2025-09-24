Policía Auxiliar es Encontrado Sin Vida Dentro de Vehículo en Tijuana

Se reportó la localización de un vehículo sospechoso en la colonia San Bernardo, donde autoridades confirmaron que en su interior se encontraba un cuerpo envuelto en una cobija. El hallazgo movilizó a corporaciones municipales y estatales, generando un despliegue de investigación en la zona la mañana del martes 23 de septiembre.

Te podría interesar: Detienen a Tres Personas por Ataques a Fiscalías en Tijuana y Ensenada; Investigación Continúa

Identifican a la víctima como elemento de la Policía Auxiliar

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM), alrededor de las 8:00 horas se atendió el reporte en el que se alertaba sobre un automóvil estacionado en la vía pública. Se trataba de un Nissan March, color blanco, en el cual se encontró a la víctima.

Tras el arribo de la Fiscalía General del Estado (FGE), se realizaron las diligencias correspondientes y se confirmó la identidad del hombre sin vida: Martín Emmanuel Flores Rodríguez, elemento de la Policía Auxiliar que se desempeñaba como Guardia Municipal y que, desde marzo, había estado bajo incapacidad recurrente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) será la encargada de dar seguimiento a las investigaciones, con el fin de esclarecer los motivos y responsables del homicidio, así como establecer las líneas de investigación pertinentes.

Escasa Participación Juvenil Afecta Formación Policial en Baja California

Historias recomendadas: