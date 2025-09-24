Localizan Cuerpo de Mujer en la Orilla de Presa en Tijuana; Esto se Sabe

La mañana de este miércoles 24 de septiembre, fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en la presa Abelardo L. Rodríguez, en Tijuana. El hallazgo se reportó alrededor de las 11:30 horas, cuando un integrante de un equipo de canotaje que se encontraba en la zona alertó a las autoridades sobre la presencia de una persona en la orilla del embalse.

Tras recibir el aviso, elementos de bomberos se trasladaron al sitio para realizar las labores correspondientes de recuperación del cuerpo. La mujer, de entre 25 y 30 años de edad aproximadamente, se encontraba en la orilla del vaso de la presa y fue asegurada la zona en espera de las autoridades de investigación.

La mujer hallada en la presa no presentaba huellas de violencia

El informe inicial indica que la persona localizada no presentaba huellas visibles de violencia. Sin embargo, será la investigación oficial la que determine las causas de la muerte, ya que la Fiscalía General del Estado se hizo cargo de la escena y del seguimiento del caso.

La Fiscalía mantendrá las diligencias necesarias para esclarecer los hechos y confirmar si existen factores adicionales que expliquen la presencia de la mujer en el lugar. Hasta el momento no se ha informado su identidad ni se han proporcionado mayores detalles sobre sus circunstancias personales.

La investigación continuará bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, mientras que el cuerpo de la víctima fue resguardado para los procedimientos legales correspondientes y para esclarecer con precisión las causas del fallecimiento.

Información de Carolina Vázquez

RCP