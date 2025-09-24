Un Hombre, Una Mujer y Un Menor son Rescatados tras Tres Días Privados de la Libertad en Tijuana

Un hombre, una mujer y un menor de 13 años fueron rescatados por elementos de la Guardia Nacional en la colonia Castillo de Tijuana, luego de que se reportara que permanecían privados de la libertad. El hecho se registró la tarde del 24 de septiembre, alrededor de las 14:52 horas, en un domicilio ubicado sobre la calle Rampa Alemán, en la delegación Centro.

De acuerdo con los reportes, la situación se originó cuando un ciudadano solicitó apoyo a un elemento de la Guardia Nacional que realizaba un recorrido por la zona. El denunciante informó que al interior de una vivienda se encontraban personas retenidas contra su voluntad, lo que derivó en la movilización inmediata de las unidades hacia el lugar señalado.

Al llegar al domicilio, cuatro hombres armados huyeron en distintas direcciones a pie, sin que hasta el momento se tenga registro de personas detenidas. Pese a la fuga de los presuntos responsables, las fuerzas de seguridad lograron ingresar al inmueble y confirmar la presencia de tres víctimas en el interior.

¿Cuánto tiempo llevaban las tres víctimas privadas de la libertad?

Lo más relevante del caso es que las víctimas manifestaron haber permanecido privadas de su libertad durante tres días, hasta que fueron auxiliadas por los elementos federales. El grupo estaba conformado por un hombre, una mujer y un menor de 13 años, quienes fueron puestos a salvo tras la intervención.

Las autoridades solicitaron la presencia de paramédicos de la Cruz Roja, quienes acudieron al sitio para realizar una valoración médica de las víctimas. Aunque no se reportaron heridas de gravedad, se verificó su estado de salud como parte del protocolo posterior al rescate.

En paralelo, se desplegó un operativo en la zona para intentar ubicar a los responsables, sin que hasta ahora se haya confirmado la detención de alguno de ellos. Los hombres armados que escaparon siguen siendo buscados por las autoridades.

El incidente, ocurrido en plena zona urbana de Tijuana, generó la movilización de las fuerzas de seguridad, quienes mantienen labores de vigilancia en el área. La investigación sobre la privación de la libertad continúa en curso.

Información de Carolina Vázquez

