¿Qué se Sabe de las Balaceras y Bloqueos de Hoy, 25 de Septiembre, en Navolato, Sinaloa?

Este jueves 25 de septiembre, se registraron balaceras, bloqueos y saqueos principalmente en la sindicatura de Villa Benito Juárez y en caminos aledaños en el municipio de Navolato, Sinaloa.

Desde las primeras horas de la mañana, habitantes reportaron fuertes detonaciones de armas de fuego que provocaron alarma en la población y videos difundidos en medios sociales empezaron a circular sobre los daños a vehículos y viviendas de la zona.

En la carretera Culiacán–Altata, a la altura del puente El Limoncito, sujetos armados atravesaron camiones de carga y vehículos particulares para bloquear la circulación, además, arrojaron ponchallantas sobre el pavimento, lo que dejó a varios automovilistas varados con neumáticos destruidos, se trata de se trata de una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad de color blanco, un tráiler para transportar alimento para pollos y un camión rabón de color blanco.

En medio de estos hechos también se registraron saqueos a unidades de transporte y comercios de la zona, donde personas armadas sustrajeron mercancías y ocasionaron pérdidas materiales.

Realizan operativo de seguridad tras balaceras en Navolato, Sinaloa

La secretaría de seguridad pública del estado de Sinaloa atendieron los reportes de detonaciones de arma fuego. Se detectó durante el operativo una vivienda vandalizada, y no se confirmó personas lesionadas o fallecidas.

Autoridades en materia de educación en el estado tenían previsto regresar a clases presenciales el próximo lunes las cuales se habían mantenido suspendidas por los episodios de violencia, y ante estos nuevos acontecimientos, el retorno a clases se mantiene en análisis.

