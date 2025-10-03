Caso Paloma Nicole: Vinculan a la Madre y al Padrastro de la Menor Muerta en Cirugía Estética

Después de más de ocho horas de audiencia orivada, un juez de control vinculó a proceso a la madre y el cirujano por la muerte de Paloma Nicole, una menor de 14 años que se sometió a cirugía estética en Durango.

Paloma Jazmín fue señalada como autora directa y acusada de omisión de cuidados y usurpación de profesiones, mientras que Víctor Manuel, el cirujano plástico quedó como cómplice y fue vinculado a proceso por abandono y práctica indebida del servicio médico. Los imputados permanecerán en prisión preventiva en el Cereso 1 de Durango mientras avanza la investigación.

El juez estableció un plazo de tres meses para concluir la investigación complementaria. Se espera que la sentencia definitiva se emita a principios de 2026. Por su parte, las autoridades continúan recabando pruebas para esclarecer las circunstancias de esta tragedia.

Esto se sabe del caso de Paloma Nicole

El 12 de septiembre de 2025, una adolescente de 14 años se sometió a una cirugía estética en Durango. Días después presentó complicaciones que derivaron en su muerte el 20 de septiembre.

Autoridades Sanitarias de Durango Investigan Muerte de Paloma Nicole

El padre de la menor, Carlos Said, denunció presuntas inconsistencias en el acta de defunción y exigió a las autoridades una investigación a fondo. Por su parte, Saúl Fernández, titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Durango (COPRISED), informó que fue la madre quien firmó el consentimiento para la cirugía estética. También señaló que el hospital donde se le realizó un implante mamario y una liposucción contaba con los permisos correspondientes.

El 27 de septiembre fueron detenidos Paloma Jazmín “N” y Víctor Manuel “N”, quienes fueron trasladados al centro de reinserción social y vinculados a proceso en una audiencia celebrada este viernes.

Noticia relacionada: Convocan a Marchar por Paloma Nicole en Durango; Menor Murió Después de una Cirugía Estética

De igual forma el sábado 27 de septiembre, colectivos feministas y familiares de Paloma Nicole realizaron una manifestación en el centro histórico de Durango, vestidos de blanco y portando velas para exigir justicia por la muerte de la adolescente.

Historias recomendadas: