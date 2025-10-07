Inicio Estados Golpe a ‘Los Chapitos’ en Sinaloa: Cae Filiberto 'N', le Aseguran Armas y Artefactos Explosivos

Golpe a ‘Los Chapitos’ en Sinaloa: Cae Filiberto 'N', le Aseguran Armas y Artefactos Explosivos

El detenido es identificado como integrante de 'Los Chapitos'; entre lo asegurado se encuentran armas largas y artefactos explosivos.

Filiberto ’N’ fue detenido en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, Sinaloa

Filiberto ’N’ fue detenido en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, Sinaloa. Foto: Gabinete de Seguridad

En Sinaloa, Fuerzas Federales detuvieron a Filiberto 'N', presunto integrante de una célula delictiva de la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa, quien tenía en su poder tres armas largas y 42 artefactos explosivos improvisados.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) participaron en la detención de Filiberto 'N'.

Aseguran armas y droga

Las acciones se realizaron en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, Sinaloa, donde los agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia.

Además de las tres armas largas, y de los artefactos explosivos, en el lugar se aseguraron:

  • 1,770 cartuchos de diferentes calibres.
  •  37 cargadores.
  • Un paquete con marihuana.
  • Un paquete con cocaína.
  • Cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre los que se encontraba una unidad apócrifa de una institución de seguridad federal.
  • Dos radios
  • Seis chalecos con placas, cuatro cascos y ropa táctica. 

Aseguran armas largas y artefactos explosivos en Sinaloa. Foto: Gabinete de seguridad.

Filiberto 'N'  junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal. 

