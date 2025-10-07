Golpe a ‘Los Chapitos’ en Sinaloa: Cae Filiberto 'N', le Aseguran Armas y Artefactos Explosivos

En Sinaloa, Fuerzas Federales detuvieron a Filiberto 'N', presunto integrante de una célula delictiva de la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa, quien tenía en su poder tres armas largas y 42 artefactos explosivos improvisados.

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) participaron en la detención de Filiberto 'N'.

Aseguran armas y droga

Las acciones se realizaron en los poblados cercanos de Jesús María y Carboneras, Sinaloa, donde los agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia.

Además de las tres armas largas, y de los artefactos explosivos, en el lugar se aseguraron:

1,770 cartuchos de diferentes calibres.

37 cargadores.

Un paquete con marihuana.

Un paquete con cocaína.

Cuatro camionetas con blindaje artesanal, entre los que se encontraba una unidad apócrifa de una institución de seguridad federal.

Dos radios

Seis chalecos con placas, cuatro cascos y ropa táctica.

Aseguran armas largas y artefactos explosivos en Sinaloa. Foto: Gabinete de seguridad.

Filiberto 'N' junto con lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

