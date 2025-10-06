Estados Unidos Busca Debilitar al Cártel de Sinaloa: Sanciona a Red Ligada con ‘Los Chapitos’

Este lunes, 6 de octubre de 2025, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) sancionó a una red ligada a la fracción de 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa.

Mediante un comunicado, se informó que se trata de ocho personas y doce empresas mexicanas ligadas a 'Los Chapitos', quienes son acusados de suministrar precursores químicos ilícitos de fentanilo al Cártel de Sinaloa.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera de Estados Unidos, John K. Hurley, aseguró que “más de 500,000 estadounidenses han muerto por intoxicación con fentanilo".

El presidente Trump ha dejado claro que detener el flujo letal de drogas hacia nuestro país es una prioridad absoluta en materia de seguridad nacional. Bajo el liderazgo del secretario Bessent, el Departamento del Tesoro se compromete a desmantelar las complejas redes financieras que sustentan a estas organizaciones terroristas”.

Empresas ligadas a ‘Los Chapitos’

La Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos informó que son 12 empresas ligadas a ‘Los Chapitos’, entre ellas la empresa de equipos químicos y de laboratorio, Sumilab, SA de CV (Sumilab), dirigido por la familia Favela López, incluidos los hermanos:

Víctor Andrés Favela López (Víctor Andrés).

Francisco Favela López (Francisco).

Jorge Luis Favela López (Jorge Luis).

María Gabriela Favela López (Maria Gabriela)

Así como el cónyuge de María Gabriela, Jairo Verdugo Araujo (Jairo) y Gilberto Gallardo García (Gilberto), quien está casado con otro hermano de Favela López.

En 2023, la OFAC ya había sancionado a Sumilab, sin embargo, la familia Favela López retiró la señalización de las tiendas de Sumilab y cambió de táctica, pero siguió muy involucrada en el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cártel de Sinaloa.

Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis operan bajo la facción 'Los Chapitos' del Cártel de Sinaloa y son responsables del suministro y distribución de precursores químicos y equipo de laboratorio a intermediarios químicos y operadores de laboratorio afiliados al Cártel de Sinaloa, quienes producen fentanilo y metanfetamina ilícitos. Además, los productos químicos se venden a empresas en Estados Unidos, donde se sintetizan en drogas ilícitas y, finalmente, se venden a clientes estadounidenses.

Es por eso que hoy, Sumilab, Víctor Andrés, Francisco y Jorge Luis fueron designados conforme a la Orden Ejecutiva (OE) 14059 por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo del Cártel de Sinaloa; y conforme a la OE 13224, con sus modificaciones, por haber asistido, patrocinado o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al Cártel.

También, María Gabriela, Jairo y Gilberto fueron designados conforme a la OE 14059 y la OE 13224, con sus modificaciones, por ser propiedad de, estar bajo el control o la dirección de Sumilab, o haber actuado o pretendido actuar para o en nombre de Sumilab.

Además de Sumilab, se informó que la familia Favela López opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y relacionadas con la agricultura, incluidas siete sancionadas hoy, se trata de:

Agrolaren, SPR de RL de CV (Agrolaren).

Distribuidora de Productors y Servicios Viand, SA de CV (Viand).

Favelab, SA de CV (Favelab).

Favela Pro, SA de CV (dba Fagalab).

Qui Lab, SA de CV (Qui Lab).

Storelab, SA de CV (Storelab).

Con información de N+.

