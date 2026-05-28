Marcha de la CNTE Hoy en CDMX: Esta es la Zona Afectada por Manifestaciones

Miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) harán una protesta hoy, 28 de mayo de 2026, en la Ciudad de México (CDMX), en N+ te compartimos cuál es la zona afectada por la manifestación.

La protesta será encabezada por integrantes de la Sección XXI de la CNTE, quienes tienen programada una conferencia de prensa a las 10:00 horas en las inmediaciones de la Estela de Luz, ubicada sobre Lieja número 270, en la Primera Sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

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Cabe señalar que entre las demandas de los integrantes de la CNTE se encuentran la derogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como el regreso a un sistema de pensiones sin Afores.

Los docentes también exigen un aumento salarial del 100 por ciento al sueldo base, mejores condiciones laborales y mayor seguridad para estudiantes y trabajadores de la educación.

Además, solicitan frenar descuentos salariales aplicados a maestros que participaron en movilizaciones anteriores y piden que se respete el acuerdo de no represión hacia el magisterio.

Otra de las peticiones incluye un incremento al presupuesto destinado a educación, salud y seguridad social, además de mejoras para escuelas ubicadas en comunidades rurales.

¿En dónde es la marcha de la CNTE hoy?

Aunque la actividad principal será una conferencia de prensa, los manifestantes realizan bloqueos y movilizaciones sobre importantes vialidades de la Ciudad de México, como Circuito Interior, Paseo de la Reforma, en el área cercana a la Estela de Luz, además no se descarta el cierre de otras vialidades como los accesos al Bosque de Chapultepec.

La concentración comenzó a las 10:00 horas de este jueves en la Estela de Luz, aunque la presencia de manifestantes podría comenzar desde antes en la zona.

FBPT