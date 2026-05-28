Marcha de la CNTE Hoy en CDMX: Esta es la Zona Afectada por Manifestaciones

Integrantes de la CNTE se concentrarán hoy; esta será la zona afectada a partir de las 10:00 horas

Miembros de la CNTE realizaron una marcha el pasado 27 de mayo de 2026.Miembros de la CNTE realizaron una marcha el pasado 27 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro

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