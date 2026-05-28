Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Autopistas de México con Cierres Viales este 28 de Mayo 2026

Aquí te informamos sobre los cierres viales en la red carretera de México debido a accidentes o manifestaciones

Bloqueo carretero por manifestación en Oaxaca el 27 de mayo 2026.Foto: X @GN_Carreteras

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¡Atención conductores! Hoy 28 de mayo, varias autopistas de México están cerradas por accidentes y lluvias. Consulta rutas alternas y evita retrasos en tus traslados.

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