Hay Bloqueos en Carreteras Hoy: Autopistas de México con Cierres Viales este 28 de Mayo 2026

Varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación hoy, 28 de mayo de 2026, por lo que instancias como Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) pidieron a los automovilistas conducir con precaución.

Aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del país.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este jueves:

04:05 horas: Lluvia en la autopista Cuernavaca-Acapulco, a la altura de la Plaza de Cobro La Venta.

05:36 horas: En Tlaxcala, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 024+360, de la autopista México-Puebla.

05:38 horas: En el Estado de México, cierre parcial de circulación por percance en el km 008+500, de la carretera Toluca-Palmillas.

06:15 horas: Reducción de carriles en la autopista Ciudad Obregón-Guaymas, km 95, dirección Cd. Obregón, por atención de accidente (choque lateral).

06:34 horas: En la autopista Isla-Acayucan, km 139, dirección Isla, reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

07:22 horas: En Jalisco, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 141+300, de la carretera Lagos de Moreno-El Desperdicio.

07:26 horas: En Yucatán, cierre parcial de circulación en el km 092+500, de la carretera Kantunil- Puerto Juárez, con dirección a Cancún, por accidente.

09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:03 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158 de la autopista México-Querétaro, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

09:04 horas: En Sonora, cierre parcial de circulación por percance cerca del km 090+080, de la carretera CD. Obregón - Hermosillo.

09:14 horas: Cierre parcial de circulación por accidente en Guanajuato, cerca del km 096+700 de la carretera San Luis Potosí-Querétaro.

09:42 horas: Carga vehicular a la altura del km 42 de la autopista México-Querétaro, dirección Querétaro, en la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial).

09:50 horas: En Guerrero, cierre parcial de circulación por accidente en el km 016+300, de la carretera Chilpancingo-Acapulco, dirección Chilpancingo.

09:56 horas: Cierre parcial de circulación en Nuevo León, por accidente cerca del km 116+900, de la carretera Matehuala–Saltillo.

10:06 horas: En Veracruz, cierre total de circulación por accidente cerca del km 075+000, de la carretera Cardel - Poza Rica. Ruta alterna: carretera Martínez de la Torre-Canoas.

10:24 horas: Cierre parcial de circulación en Coahuila, por accidente cerca del km 158+800, de la carretera Torreón-Saltillo.

11:18 horas: En Coahuila, sigue cierre parcial de circulación cerca del km 158+800, de la carretera Torreón–Saltillo, por accidente.

11:33 horas: En Tabasco, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 082+500, de la carretera Raudales de Malpaso - El Bellote.

11:55 horas: En Hidalgo, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 020+500, de la carretera Álamo - Tamazunchale a la altura del Mpio. San Felipe Orizatlán.

13:10 horas: Circulación intermitente en la autopista Las Choapas-Ocozocoautla, km 139, por atención de accidente (choque de frente entre tracto camión y motocicleta).

13:22 horas: En la autopista México-Querétaro, km 38, dirección Querétaro, reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y automóvil).

13:25 horas: Reducción de carriles en la autopista Isla-Acayucan, km 139, dirección Isla, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

13:30 horas: Carga vehicular en la autopista Puebla-Acatzingo, en ambos sentidos de la Plaza de Cobro Amozoc, sin reporte de incidente. Maneja con precaución.

13:42 horas: Lluvia en la autopista Cuernavaca-Acapulco, del km 96 al 101.

SPB