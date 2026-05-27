Reporte de Garitas Mexicali Hoy 28 de Mayo del 2026: Actualización de Filas

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy miércoles 27 de mayo

Tiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 13 de Mayo: Así Están las GaritasTiempo de Cruce a San Diego desde Mexicali Hoy 13 de Mayo: Así Están las Garitas | Foto: Archivo N+

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¿Planeas cruzar por las Garitas de Mexicali hoy? Consulta los tiempos de espera: hasta 1 hora 40 minutos en carriles normales. ¡Planifica tu cruce con anticipación!

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