Tres Niños Fueron Heridos de Bala en un Ataque Armado en Irapuato Guanajuato

Tres menores de entre 5 y 9 años de edad, fueron lesionados por impactos de arma de fuego durante un ataque armado a un hombre que se encontraban con ellos en la colonia 18 de agosto en Irapuato.

El ataque armado era en contra de un adulto.N+

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Tres niños heridos en ataque armado en Irapuato, Guanajuato. Las víctimas colaterales estaban con un adulto, el presunto blanco. Un detenido y un auto asegurado. Más detalles aquí.

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