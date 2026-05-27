Tres Niños Fueron Heridos de Bala en un Ataque Armado en Irapuato Guanajuato

La tarde de este pasado martes 27 de mayo, se presentó un ataque armado en calles de la colonia 18 de agosto de Irapuato, Guanajuato. Tres menores de edad, presuntamente de entre cinco y nueve años fueron agredidos a balazos.

Las menores fueron víctimas colaterales de un ataque hacía un hombre

De acuerdo a información preliminar, dos de las víctimas eran niñas, mientras que de la tercera persona se desconoce su identidad. La Secretaría de Seguridad Ciudadana municipal informó que las pequeñas se encontraban con un adulto que era el presunto blanco del ataque. Sin embargo, hasta el momento no se ha proporcionado más información sobre su estado de salud.

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Hay un detenido y un auto asegurado por las autoridades

Los hechos se registraron sobre la calle Presidencia de la República esquina con la calle IMSS de la colonia 18 de agosto. Además, se informó de una persona detenida como presunto responsable de los hechos y un auto asegurado.

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