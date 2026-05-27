Astronautas Podrán Conducir Vehículos en la Luna: Así Son los Modelos que Presentó la NASA

Como parte de su proyecto para construir una base lunar, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) presentó dos modelos de futuros vehículos lunares, que los astronautas conducirán para viajar, transportar suministros y apoyar operaciones remotas.

Durante un evento en el que se dieron a conocer detalles de la base lunar, la agencia anunció nuevos contratos para los vehículos lunares tripulados, los cuales fueron adjudicados a las empresas Astrolab y Lunar Outpost.

Aquí te decimos cómo serán los dos vehículos y te compartimos datos sobre las próximas misiones a la Luna.

NASA anuncia tres próximas misiones

En su evento del 26 de mayo de 2026, la NASA dio a conocer los lanzamientos previstos y los próximos hitos para las primeras misiones de infraestructura y exploración de la base lunar en la región del Polo Sur, previas a los alunizajes de los astronautas del programa Artemis.

“La Base Lunar será el primer puesto avanzado de Estados Unidos y de la humanidad en otro mundo celestial”, dijo el administrador de la NASA, Jared Isaacman.

Estas serán las primeras tres misiones, con miras a asentar los cimientos de la futura base lunar:

Base Lunar I: Primera misión prevista entre septiembre y noviembre; se utilizará el módulo de aterrizaje Blue Moon Mark 1 Endurance de Blue Origin para transportar cargas útiles de la NASA. Aterrizará en la Cresta de Conexión Shackleton para demostrar capacidades que reduzcan el riesgo en futuras misiones tripuladas de aterrizaje Artemis en 2028.

Base Lunar II: Segunda misión prevista para finales de este año; transportará más de 500 kilogramos de carga en el módulo de aterrizaje Griffin de Astrobotic, incluido el rover FLIP de Astrolab, a sistemas de movilidad avanzados que servirán de base para futuras operaciones de vehículos terrestres lunares.

Base Lunar III: Tercera misión también prevista para este año; el proyecto de investigación Lunar Vertex volará a bordo del módulo de aterrizaje lunar Nova-C Trinity de Intuitive Machines y estudiará los remolinos lunares o puntos luminosos en la superficie de la Luna, para comprender mejor la evolución de la superficie y el comportamiento de los materiales en condiciones extremas.

Vehículos que usarán astronautas en la Luna

La NASA adjudicó a la empresa Astrolab 219 millones de dólares y a la empresa Lunar Outpost 220 millones de dólares, para la construcción y entrega de la primera fase de los vehículos lunares de transporte.

Según información de la agencia, los contratos permitirán a la NASA desplegar sistemas de movilidad tripulados y no tripulados en la superficie lunar para 2028.

“La movilidad temprana en la superficie es un componente fundamental de la prioridad de la política espacial nacional de establecer una presencia lunar permanente”, expuso.

Así, presentó los detalles de ambos vehículos:

Vehículo Lunar Tripulado de Astrolab, o CLV-1, de Astrolab

Es un rover tripulado diseñado para transportar astronautas, llevar suministros y apoyar operaciones remotas.

Configuración compacta cuando está plegado.

Masa de aproximadamente 2 mil libras.

Capacidad de alcanzar más de 6 mph en terreno llano.

Pegasus, de Lunar Outpost

Evolución más ligera y lista para la misión del rover Eagle.

Diseñado específicamente para cumplir con los requisitos actualizados de vehículos terrestres lunares de la NASA.

Operativo hasta por un año.

Capaz de conducir de forma manual, autónoma o teleoperada a velocidades superiores a 14 km/h.

Incorpora tecnologías heredadas del programa Apolo.

Se basa en la experiencia de prototipos y vuelos para brindar una movilidad centrada en el ser humano, esencial para establecer una base lunar permanente.

18 meses para finalizar diseños

La NASA agregó que durante los próximos 18 meses, los proveedores seleccionados finalizarán los diseños de los rovers lunares, realizarán evaluaciones tripuladas y certificarán las unidades de vuelo para su puesta en funcionamiento.

“Los vehículos terrestres de transporte resultantes permitirán realizar desplazamientos autónomos, preparar el terreno, llevar a cabo investigaciones científicas, realizar demostraciones tecnológicas y transportar astronautas”, indicó.

Para llevar los vehículos exploradores a la región del Polo Sur de la Luna, la NASA adjudicó a Blue Origin 188 millones de dólares con una opción de prórroga por valor de 280,4 millones de dólares para dos órdenes de trabajo.

SPB