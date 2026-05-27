Astronautas Podrán Conducir Vehículos en la Luna: Así Son los Modelos que Presentó la NASA

La NASA da a conocer detalles de su proyecto para construir una base lunar, así como la adjudicación de contratos para dos rovers lunares

NASA adjudica dos contratos para vehículos lunaresFoto: X @NASA

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La NASA revela vehículos lunares para su base en la Luna. Astrolab y Lunar Outpost lideran el camino con rovers avanzados. Descubre cómo estos modelos revolucionarán la exploración espacial.

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