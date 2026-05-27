La madrugada de este miércoles 27 de mayo, se registró un accidente en la carretera León - Silao a la altura de la salida a la lateral de la Central. Fue un vehículo de color rojo, el cual se impactó contra un poste dejando a sus tripulantes con heridas de gravedad.

El accidente se registró alrededor de las 4:00 de la mañana

Testigos de los hechos llamaron a la Central de Emergencias 911 denunciando el accidente, por lo que acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Silao.

Paramédicos les brindaron atención médica a los heridos, teniendo que usar diversas herramientas para extraer del vehículo a sus tripulantes.

Minutos después confirmaron que una de las víctimas ya no presentaba signos vitales, por lo que se informó a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

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Se desconoce la identidad de la persona fallecida

La persona que sobrevivió fue estabilizada y trasladada de manera urgente a un hospital contando con heridas que atentaban contra su vida.

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, arribaron al lugar que ya se encontraba acordonado, para realizar las investigaciones pertinentes.

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El cuerpo de la persona fallecida fue levantada por integrantes del Servicio Médico Forense, siendo trasladada a un anfiteatro para practicarle la necropsia de ley.

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