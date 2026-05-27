Conductor Muere al Chocar Contra Poste en la Carretera León-Silao; Hay un Lesionado

El conductor de un vehículo falleció después de participar en un accidente, mientras que su acompañante resultó con lesiones de gravedad, siendo llevado a un hospital.

Los hechos se registraron a las 4:00 de la madrugada.N+

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Accidente mortal en Silao: un vehículo impactó un poste dejando un muerto y un herido grave. Descubre cómo ocurrió este trágico suceso en la madrugada.

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