Sheinbaum Revela Sede en CDMX para Mensaje el 31 de Mayo 2026: ¿Dónde Será?

La presidenta Claudia Sheinbaum reveló la sede en la CDMX para su mensaje del 31 de mayo de 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum.Foto: Presidencia
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