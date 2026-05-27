Sheinbaum Revela Sede en CDMX para Mensaje el 31 de Mayo 2026: ¿Dónde Será?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló hoy, 27 de mayo de 2026, la sede para el informe de rendición de cuentas, que realizará el próximo 31 de mayo.

En la conferencia mañanera de hoy, la presidenta Sheinbaum indicó que el informe será el próximo domingo en el Monumento a la Revolución, mismo que será transmitido en vivo a las 32 entidades del país.

“Por cierto, el domingo es en el Monumento a la Revolución, aquí en la Ciudad, porque me quedó pendiente ayer", indicó la presidenta.

Rendición de cuantas

Cabe recordar que hace unos días, Sheinbaum Pardo explicó que la visión de su gobierno es siempre es dar un informe de "rendición de cuentas, lo que hemos hecho en año y medio de gobierno y desde que ganamos la elección".

"Cumplimos 2 años, ya 2 años, imagínense, de la elección del 2 de junio de 2024. Nuestra visión siempre es dar un informe", indicó la presidenta.

La titular del Ejecutivo Federal señaló que este ejercicio busca explicar el origen y los principios del movimiento político que encabeza, además de informar sobre las acciones de gobierno emprendidas durante su administración. También dijo que el objetivo es la defensa de la soberanía: "que en México decidimos los mexicanos, nadie más".

Aquí puedes ver la conferencia mañanera de hoy:

Con información de N+

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