Muere Joven Conocido como "El Cochiloco" en Calles de La Libertad en Puebla

Elementos de seguridad acordonaron la 4 Poniente y Andador Ayuntamiento de la junta auxiliar La Libertad ante este lamentable hallazgo.

Hombre Muerto Junta Auxiliar La Libertad PueblaFoto: N+

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Conmoción en La Libertad, Puebla: muere 'El Cochiloco' en la calle. Vecinos intentan contactar a su familia. ¿Qué sucedió? Infórmate.

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