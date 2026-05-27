Muere Joven Conocido como "El Cochiloco" en Calles de La Libertad en Puebla

Un hombre conocido como “El cochiloco” perdió la vida en la vía pública de la junta auxiliar La Libertad, en el municipio de Puebla.

Vecinos de la zona solicitaron la presencia de las autoridades luego de percatarse de que esta persona llevaba varias horas inconsciente.

Al lugar arribaron paramédicos y tras ser valorado, se confirmó que el joven ya no contaba con signos vitales, por lo que elementos policiacos acudieron a la intersección de la 4 Poniente y Andador Ayuntamiento para acordonar y resguardar el cuerpo.

Encuentran sin vida a "El Cochiloco" en la calles de la junta auxiliar La Libertad

Habitantes de la zona señalaron que el fallecido era conocido popularmente como “El Cochiloco” y vivía en condición de calle en en la junta auxiliar La Libertad. Cabe destacar que el joven tenía entre 24 y 25 años de edad.

Asimismo, los vecinos intentaron localizar a sus familiares en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, de donde era originario, para realizar el debido reconocimiento del cuerpo y los trámites correspondientes para su inhumación.

Hasta el momento las autoridades no han dado detalles sobre las posibles causas de su muerte, pero no se descarta una congestión alcohólica. Su cuerpo fue trasladado en una carroza fúnebre.

Mujer de la tercera edad es asesinada por su esposo en la J.A. La Libertad de Puebla

La junta auxiliar de La Libertad recientemente estuvo de luto ante la muerte de una mujer de la tercera edad quien perdió la vida presuntamente a manos de su esposo.

El feminicidio conmocionó a la sociedad luego de que el hombre presuntamente la habría atacado con un desarmador luego de una pelea. Fue gracias a la ayuda de vecinos que su esposo detuvo la agresión, sin embargo, ya fue demasiado tarde.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Una Mujer de la Tercera Edad Fue Apuñalada con Desarmador por su Esposo en Puebla

El cuerpo de emergencias arribó para atender a la mujer de 72 años, pero lamentablemente debido a las heridas provocadas en el tórax y la espalda, no logró sobrevivir.

En tanto a su esposo, hasta el momento no se sabe de su paradero por lo que aún se espera que se haga justicia ante este crimen.

Con información de N+

MCS