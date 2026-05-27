Carreteras Bloqueadas en México: Hay Cierres en Estas Autopistas Hoy 27 de Mayo 2026

Este miércoles 27 de mayo de 2026, varias carreteras y autopistas de México registran cierres a la circulación, por lo que instancias como Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) pidieron a los automovilistas conducir con precaución.

Aquí te decimos en dónde hay cierres carreteros, para que consideres rutas alternas y evites afectaciones en tus traslados.

Y es que diariamente, accidentes, manifestaciones o situaciones climáticas generan complicaciones viales en la red carretera del país. En N+ te mantenemos informado sobre la situación en las autopistas del la República Mexicana.

Lista de carreteras afectadas hoy

De acuerdo con el informe de Capufe y la GN en redes sociales, estas son las vialidades con cierres o bloqueos este miércoles:

01:39 horas: En Chiapas, cierre parcial de circulación en el km 006+500, de la autopista Tuxtla Gutiérrez-San Cristóbal de Las Casas, por accidente vial.

01:43 horas: En Tabasco, cierre parcial de circulación por accidente vial cerca del km 158+500, de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa.

05:25 horas: En la autopista Ciudad Mendoza-Córdoba, reducción de carriles en el km 295, dirección Córdoba, por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica).

06:00 horas: Reducción de carriles en la autopista Cuernavaca-Acapulco, km 168, dirección Acapulco, por atención de accidente (choque por alcance).

10:14 horas: En Chiapas, cierre total de circulación por accidente en el km 008+600, de la carretera Libramiento de Ocozocoautla, con dirección Ocozocoautla.

10:23 horas: Cierre total de circulación en Oaxaca, por presencia de personas cerca del km 182+300, de la carretera Huajuapan de León-Oaxaca, sin rutas alternas.

10:46 horas: En Jalisco, cierre parcial de circulación cerca del km 070+850, de la carretera Lagos de Moreno-Zapotlanejo, con dirección a Tepatitlan, por accidente vial.

11:15 horas: En Oaxaca, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 014+500, de la carretera Oaxaca-Puerto Ángel.

11:21 horas: En Oaxaca, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 042+800, de la carretera Oaxaca-Tehuantepec.

12:14 horas: En Yucatán, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 042+800, de la carretera Mérida-Celestún, a la altura del municipio de Celestún.

12:27 horas: Cierre parcial de circulación en Tamaulipas, por accidente cerca del km 002+200, de la carretera Nuevo Laredo-Ent. (Monclova-Piedras Negras).

12:31 horas: En Tamaulipas, cierre parcial de circulación por accidente cerca del km 001+700, de la carretera Estación Manuel-Gonzáles.

12:37 horas: En el Estado de México, cierre parcial de circulación por accidente en el km 156+000, de la carretera Libramiento Norte de la Ciudad de México, con dirección a Pachuca.

12:59 horas: En Oaxaca, cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 203+000, de la carretera Tuxtepec-Oaxaca.

13:01 horas: En Puebla, cierre total de circulación en ambos sentidos por accidente cerca del km 208+700, de la carretera Puebla-Córdoba.

13:51 horas: Cierre parcial de circulación en Veracruz, por accidente cerca del km 019+500, de la carretera Ent. La Tinaja-Santa Cruz, con dirección a La Tinaja.

SPB