Carreteras Bloqueadas en México: Hay Cierres en Estas Autopistas Hoy 27 de Mayo 2026

Aquí te informamos sobre los cierres viales en la red carretera de México debido a accidentes o manifestaciones

Bloqueo carretero por manifestación en Oaxaca.Foto: X @GN_Carreteras

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Hoy, 27 de mayo de 2026, varias carreteras en México están bloqueadas. Evita retrasos: conoce las rutas afectadas y planea tu viaje con anticipación.

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