Marchas HOY 27 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para hoy 27 de mayo de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan dos marchas, 10 concentraciones, siete citas agendadas y tres eventos de esparcimiento, durante la jornada de este miércoles en la capital del país.

Marchas

Cuauhtémoc

10:00 horas. Consejo Universitario Octava Legislatura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en plantel Centro Histórico de la UACM, col. Obrera, Av. Fray Servando Teresa de Mier No. 92 y 99, con destino a la Secretaría de Educación Pública. Exigen pago de presupuesto 2025 y 2026 para la universidad.

16:00 horas. Asamblea General de Trabajadores en Av. Fray Servando Teresa de Mier y Eje Central Lázaro Cárdenas, col. Doctores, con destino al Zócalo capitalino. Exigen aumento salarial, basificaciones y derogación de la Ley del ISSSTE.

Concentraciones

Cuauhtémoc

Durante el día. Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Sección XXII en lugar por definir. Exigen derogación de la Ley del ISSSTE 2007, eliminación de Afores y mejoras laborales y salariales.

10:00 horas. Comunidad Politécnica en oficinas de la Secretaría de Educación Pública, col. Centro Histórico, Donceles No. 100. Reunión con autoridades educativas para seguimiento a demandas estudiantiles del IPN.

18:00 horas. Movimiento Plural de Comerciantes de los Mercados Públicos de la Ciudad de México en lugar por definir. Asamblea sobre iniciativas ciudadanas y movilización contra medidas relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.

Magdalena Contreras

09:30 horas. Frente por la Vivienda Joven en Conferencia Interamericana de Seguridad Social, col. San Jerónimo Lídice, San Ramón y Av. Río Chico. Protesta contra despojo y gentrificación relacionados con el Mundial de Futbol 2026.

Benito Juárez

09:30 horas. Colectivos ambientalistas en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, col. Tlacoquemecatl del Valle, Félix Cuevas No. 6. “Jornada de Acción por la Naturaleza” contra megaproyectos turísticos.

Miguel Hidalgo

14:00 horas. Comité Estudiantil de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN en instalaciones de Canal Once, col. Casco de Santo Tomás, Prolongación Manuel Carpio No. 475. Conferencia sobre respuesta de autoridades al pliego petitorio estudiantil.

16:00 horas. Movimiento Global a Gaza México en la Embajada de Israel, col. Lomas de Chapultepec, Sierra Madre No. 215. Exigen justicia para delegados mexicanos de la Flotilla Sumud detenidos en mayo.

Coyoacán

18:00 horas. Asamblea Antimundialista en bajo puente del Estadio Banorte, col. Santa Úrsula Coapa, Calz. de Tlalpan No. 3465. Conferencia contra turistificación, despojo y represión por el Mundial de Futbol 2026.

Citas agendadas

10:00 horas. Comunidad Politécnica en oficinas de la Secretaría de Educación Pública, col. Centro Histórico, Donceles No. 100. Reunión con autoridades educativas para seguimiento a demandas estudiantiles del IPN.

18:00 horas. Gran Consejo del Valle de Anáhuac en la Secretaría de Gobierno, col. Centro Histórico, Plaza de la Constitución No. 1. Exigen regularización de un predio para integrantes de su organización.

ASJ