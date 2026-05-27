Marchas HOY 27 de Mayo de 2026 en CDMX: Manifestaciones y Concentraciones

Que no se te haga tarde, esta es la información respecto a las concentraciones, marchas y eventos que se tienen registradas para hoy en la Ciudad de México

CNTEFoto: Cuartoscuro.

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Hoy en CDMX: Marchas y concentraciones afectarán el tráfico. Consulta los detalles para planear tus trayectos y evitar retrasos.

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