Medio Asegura que la Junta de Paz de Trump No Recibió Ni Un Dólar de Apoyo

Pese a las promesas de financiación, la cuenta de la Junta de Paz creada por Donald Trump para la reconstrucción de Gaza y resolver conflictos no recibió ni un solo dólar.

De acuerdo con el Financial Times, la propuesta está sumergida en una maraña de problemas legales, además de que la cuenta dispone de cero dólares, pese a las promesas y apoyo de líderes mundiales.

En enero, Trump decidió lanzarse a esta aventura y se erigió como el líder de un nuevo movimiento que buscaría hacer frente a las guerras, incluso, después de dejar la Casa Blanca.

Sin embargo, la Junta no ha recibido ni un solo centavo, informó el diario, que citó a cuatro fuentes cercanas al caso y además señaló que no existe ningún mecanismo de transparencia.

En lugar de utilizar un fondo administrado por el Banco Mundial y aprobado por la ONU, la Junta ha recibido donaciones directamente en una cuenta del banco JPMorgan, declaró un vocero de la iniciativa.

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Junta de Paz, una propuesta cara

En esta aventura, Trump logró acercar a socios históricos en Medio Oriente, a aliados ideológicos del mandatario, así como a líderes de pequeños países que buscan atraer su atención.

Pero el entusiasmo se fue cuando se supo que un asiento permanente en la Junta de Paz costaba mil millones de dólares, dinero que sería administrado exclusivamente por Trump.

Hasta ahora, hay depósitos por valor de "cero dólares" en la cuenta abierta especialmente en el Banco Mundial, dijo una fuente al FT.

El periódico informó que pequeños desembolsos en la cuenta del JPMorgan han permitido pagar la oficina del 'alto representante' de la Junta, Nikolai Mladenov.

La Junta de Paz "informará sobre sus finanzas" a su propia junta directiva, integrada por funcionarios del gobierno de Trump y otros asesores, "en el momento que se considere oportuno", añadió la fuente de la iniciativa.

En abril, Naciones Unidas y la Unión Europea evaluaron en 71 mil 400 millones de dólares las necesidades de reconstrucción de los próximos diez años en Gaza, según un estudio realizado junto con el Banco Mundial.

Con información de AFP

ICM