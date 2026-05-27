Medio Asegura que la Junta de Paz de Trump No Recibió Ni Un Dólar de Apoyo

El Financial Times publicó que la cuenta bancaria abierta para la reconstrucción de Gaza y resolver conflictos dispone de cero dólares

Donald Trump, presidente de Estados UnidosFoto: Reuters

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La Junta de Paz de Trump para Gaza no ha recibido ni un dólar, según el Financial Times. ¿Qué pasó con las promesas de financiación? Descubre más sobre esta polémica.

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