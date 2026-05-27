¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 27 de Mayo para Cruzar a San Diego?
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy miércoles 27 de mayo
Escucha este artículo
¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy miércoles 27 de mayo
Escucha este artículo
La espera en los cruces fronterizos de las Garitas de Tijuana este miércoles 27 de mayo presentan tiempos variables, de acuerdo con el reporte de garitas en vivo.
Línea normal (autos): 1 horas 55 minutos | 4 líneas abiertas
Sentri (autos): 20 minutos | 14 líneas
Ready Lane (autos): 1 hora 55 minutos | 4 líneas
Peatonal Normal: 45 minutos | 21 líneas
Peatonal Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Peatonal normal: 40 minutos| 5 líneas
Ready Lane: 5 minutos | 1 línea
Línea normal (autos): 2 horas | 2 líneas
Sentri (autos): 25 minutos | 3 líneas
Ready Lane (autos): 2 horas | 2 líneas
Peatonal normal: 1 hora | 6 líneas
Autoridades recomiendan a las y los conductores planear su cruce con anticipación, considerar el uso de carriles rápidos cuando sea posible y mantenerse atentos a los reportes en tiempo real, ya que los tiempos pueden variar conforme avanza el día.