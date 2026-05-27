¿Cómo Están las Garitas de Tijuana Hoy 27 de Mayo para Cruzar a San Diego?

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Tijuana hoy miércoles 27 de mayo

Cruce Fronterizo en Tijuana Hoy 8 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las GaritasCruce Fronterizo en Tijuana Hoy 8 de Mayo de 2026: Tiempo de Espera en las Garitas | Foto: N+

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