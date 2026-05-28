¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 28 de Mayo de 2026?

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro hoy 28 de mayo de 2026? Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias, en N+ te contamos cómo está el tránsito en esta importante vialidad del centro del país.

Este jueves, en la autopista se registran diversos eventos que afectan la circulación, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), que todos los días emiten avisos sobre la situación en dicha autopista.

También puedes seguir todos los canales de N+, donde te informamos sobre la situación de diversas vialidades, si es que hay reporte de cierres, bloqueos, accidentes o daños por lluvia en la zona, con la finalidad de que tomes precauciones y evites las áreas bloqueadas, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

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¿Hay cierres en la México-Querétaro?

Este jueves 28 de mayo de 2026, las autoridades reportaron las siguientes afectaciones o incidentes viales en esta autopista:

09:00 horas: Reducción de carriles del km 194 al 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

09:03 horas: Reducción de carriles del km 153 al 158, dirección CDMX, por labores de mantenimiento.

09:42 horas: Carga vehicular a la altura del km 42, dirección Querétaro, en la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial).

12:26 horas: Carga vehicular en el km 56, dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

12:30 horas: Lluvia a la altura del km 84. Capufe pide disminuye velocidad y manejar con precaución.

13:22 horas: En el km 38, dirección Querétaro, reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance entre tracto camión y automóvil).

Mientras que el miércoles 27 de mayo, se reportó lo siguiente:

A las 17:07 horas, se reportó en el km 42, dirección a Querétaro, carga vehicular a la altura de la salida al poblado de Teoloyucan (zona industrial).

A las 17:06 horas, en el km 41, dirección a Querétaro, hubo reducción de carriles por atención de incidente. En la zona se registró carga vehicular.

A las 16:07 horas, en la plaza de cobro de Tepotzotlán hubo carga vehicular en dirección a CDMX, sin reporte de incidentes.

A las 14:54 horas, en el km 82, dirección a CDMX, hubo reducción de carriles por atención de choque por alcance entre tractocamiones.

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras

ICM