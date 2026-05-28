¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy JUEVES 28 de Mayo de 2026?

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

Accidente en la carretera México-Querétaro el 22 de mayo de 2026Foto: X @GN_Carreteras

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