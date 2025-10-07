Avanza Acuerdo de Paz en Gaza mientras Hamás Describe Ataque del 7 de Octubre en Israel

Este martes, 7 de octubre de 2025, Hamás aceptó parte del acuerdo de paz, pero con algunas condiciones y emitió pronunciamiento sobre el papel del exprimer ministro británico, Tony Blair, en Gaza.

Una fuente palestina conocedora de las negociaciones, aseguró que Hamás aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, pero rechazó categóricamente entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición.

Además, Hamás calificó este martes el ataque del 7 de octubre contra Israel, que según las autoridades causó la muerte de 1,219 personas, de "respuesta histórica" a la ocupación israelí, así lo afirmó Fawzi Barhum, un alto responsable de Hamás, durante un discurso televisado.

Reafirmamos que el Diluvio de Al Aqsa del 7 de octubre fue una respuesta histórica a los intentos de erradicar la causa palestina.

Hamás rechaza que Tony Blair sea gobernador de Gaza

Según el informante, el movimiento aceptó la entrada en la Franja de Gaza de fuerzas de seguridad palestinas, que están siendo entrenadas en Egipto y Jordania, en las negociaciones indirectas que el movimiento mantiene con Israel en la ciudad egipcia de Sharm el Sheij.

Sin embargo, el grupo rechaza la presencia del exprimer ministro británico, Tony Blair, como gobernador de Gaza, pero sí acepta que asuma una función de supervisión remota.

