Osmar Olvera Se Convierte en el Primer Mexicano Nominado a Atleta del Año por World Aquatics

El clavadista Osmar Olvera ya es un histórico. Se convirtió en el primer mexicano en ser nominado al premio Atleta del Año que es otorgado por World Aquatics, luego de su gran desempeño deportivo en el 2025, que incluyó varias medallas en torneos internacionales.

A sus 21 años, Olvera ya ha dejado en claro de lo que es capaz e incluso derrotó a los clavadistas chinos en el Campeonato Mundial de Deportes Acuáticos, en el que eran favoritos los orientales.

El Comité Olímpico Mexicano (COM) describió a Osmar como un gigante de los clavados, al celebrar su nominación a los prestigiosos galardones:

¡México brilla! Osmar Olvera ha sido nominado por World Aquatics como ‘Atleta del Año’, tras hacer historia en Singapur 2025: oro en trampolín 3m y tres medallas más. Un gigante de los clavados

En la terna de Atleta del Año, Osmar Olvera compite con los chinos Cao Yuan y Zongyuan Wang, el australiano Cassiel Rousseau y el ucraniano Oleksii Sereda. No será una tarea sencilla obtener este galardón, ya que los clavadistas de China son los aspirantes a vencer.

De hecho, el oriental Cao Yuan ya se ha llevado ese reconocimiento tres veces, en ediciones previas del Atleta del Año de World Aquatics.

Osmar Olvera ganó varias medallas a lo largo del 2025

Pero Olvera ya demostró que los puede doblegar: Los derrotó en la fosa de clavados del Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur y se llevó la presea de oro en trampolín individual de tres metros.

Durante el 2025, Osmar Olvera obtuvo dos medallas de oro y cinco de plata, tanto en pruebas individuales, mixtas o por equipos. Las preseas las ganó en el Mundial de Singapur y en las distintas etapas de la Copa Mundial de Clavados, que se llevaron a cabo en Guadalajara y Canadá.

Por ejemplo, en el Mundial de Deportes Acuáticos en Singapur cosechó una presea dorada y tres plateadas. Luego, durante la Copa Mundial de Clavados en Canadá sumó dos platas. Y finalmente, en la etapa de Guadalajara, se colgó otra medalla áurea.

Si bien ya hizo historia, al ser el primer mexicano que recibe una nominación al Atleta del Año, también puede convertirse en el primer clavadista del continente americano en ganarlo. Pero eso se sabrá a finales del 2025.

