Bryan Angulo, Exjugador de Cruz Azul, Sufre Ataque Armado: ¿Cuál es Su Estado de Salud?

La mañana de este jueves 16 de octubre el futbolista Bryan “Cuco” Angulo, quien jugó hace poco en el Cruz Azul, fue víctima de un ataque armado antes de empezar a entrenar en las instalaciones del club Liga de Portoviejo.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, Bryan Angulo resultó herido cuando llegaba a entrenar, en Portoviejo, Ecuador, luego de que dos hombres lo atacaran. La policía precisó que ambos sujetos ya fueron detenidos.

Noticia relacionada: ¿Quién Es Ulises Dávila, el Futbolista Mexicano Culpable de Amañar Partidos en Australia?

El ataque armado contra Bryan "Cuco" Angulo es un nuevo episodio de violencia contra jugadores en el país, informó la policía. En septiembre pasado tres jugadores de la Segunda División del fútbol ecuatoriano fueron asesinados, uno de ellos presuntamente relacionado con un caso de apuestas ilegales.

Video: Tercer Grado Deportivo | Cruz Azul vs. América Engrandeció al Futbol

¿Qué le pasó a Bryan 'Cuco' Angulo? Este es su estado de salud

Angulo, quien fue campeón de Liga con el Cruz Azul durante el Torneo Clausura 2021, recibió un impacto de bala en un pie. Y de acuerdo con las autoridades, se encuentra fuera de peligro. “Está en condición estable", dijo ante los medios el coronel Giovanni Naranjo, jefe de la policía local .

El encargado de la ley también recordó que en enero del 2024 la policía ingresó a una casa que pertenece a Bryan Angulo en Guayaquil., En esa ocasión detuvieron a una mujer que vivía allí y se encontró un sistema de vigilancia supuestamente usado por grupos criminales:

No descartamos que este atentado tenga relación con esos hechos

La directiva del Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo denunció que varios de sus jugadores "han estado recibiendo amenazas relacionadas" con el próximo partido contra Búhos ULRV que se jugará este viernes 17 de octubre. Así hizo saber su inconformidad:

Rechazamos todo acto que busque intimidar, amedrentar o generar miedo en nuestros jugadores, cuerpo técnico, dirigentes y afición

Bryan “Cuco” Angulo, de 29 años de edad, es canterano de club Rocafuerte, desde donde dio el salto al Emelec en el año 2013. Más tarde, en el 2019, fue fichado por el Cruz Azul y logró coronase en la Liga MX.

Pero en el 2020 fue cedido en calidad de préstamo a Xolos de Tijuana. Para el 2022 fue transferido al Santos de Brasil, donde no le fue bien y tuvo que recalar en el Emelec. Luego fue a Bolivia para jugar con The Strongest. Actualmente milita en el club Liga Deportiva Universitaria de Portoviejo.

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC