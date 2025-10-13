Aaron Ramsey Pide Ayuda para Encontrar a su Perro ‘Halo’: Se Perdió en San Miguel de Allende

Aaron Ramsey pasa por momentos difíciles en México. Además de que se lesionó y no pudo apoyar a la selección de Gales en las eliminatorias mundialistas de octubre, el futbolista que milita en Pumas acaba de extraviar a su perro ‘Halo’ durante un paseo familiar.

El jugador de Pumas recurrió a las redes sociales para pedir ayuda y ofreció una recompensa a quien le ayude a encontrar a ‘Halo’, quien se perdió durante una visita a San Miguel de Allende el pasado fin de semana.

Fue por medio de una publicación en Instagram que Ramsey dio los detalles sobre la situación e incluso compartió imágenes de su perrito:

Por favor ayúdennos a encontrar a Halo, se perdió en San Miguel de Allende, Guanajuato, en las cercanías de Hipsterrier, que es un refugio para perros

Ramser también añadió que "se ofrece una recompensa. Cualquier información es valiosa. ¡AYÚDENOS A REGRESARLA CON SU FAMILIA!. Por favor, ayúdennos a encontrar a nuestra ‘Halo’. Desapareció en la región de San Miguel de Allende, Guanajuato. Gran recompensa por información. Por favor, envíenme un mensaje".

Trascendió que “Halo” lleva una década con la familia Ramsey. De hecho, en enero de 2015 el futbolista galés hizo una convocatoria en redes sociales para que le ayudaran a ponerle nombre.

¿Por qué Aaron Ramsey no fue a jugar con la selección de Gales?

En lo futbolístico, Aaron Ramsey también pasa momentos amargos porque se lesionó a principios de octubre, durante un entrenamiento de los Pumas. Por ello es que se perdió el partido de la Jornada 12 del Torneo Apertura 2025 ante las Chivas, el domingo 5 de octubre.

La lesión muscular también dejó a Ramsey fuera de los partidos de la selección de Gales durante la Fecha FIFA de octubre, en la que se midió a Inglaterra y Bélgica.

Hay que señalar que Gales perdió 3-0 ante Ingoaterra la semana pasada en partido amistoso. Y este lunes 13 de octubre cayó 4-2 ante Bélgica, en duelo de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.



Con información de N+

RGC

