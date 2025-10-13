Francia vs Islandia: ¿Cómo Quedó el Partido de las Eliminatorias de la UEFA?

Lo que parecía un partido de trámite para Francia, acabó siendo más complicado de lo que se esperaba. Los franceses eran favoritos, pero no lograron pasar del empate con Islandia, en partido de las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026.

Victor Palsson puso adelante a Islandia luego de media hora de juego, en el minuto 39, lo que sorprendió a los franceses, que parecían tener el control del encuentro.

Así se fueron al descanso, sin que se volviera a mover el marcador. La escuadra de Francia no estaba mostrando su mejor versión o al menos no lo podía reflejar en el marcador.

Francia vs Islandia: Resultado del partido de hoy

Ya en la segunda parte, el guión no cambió mucho. Era un partido tenso, ríspido, con Francia incómodo en el terreno de juego mientras que Islandia trataba de mantener su ventaja en la pizarra.

Francia logró empatar 1-1 hasta el minuto 63, cuando Christopher Nkunku mandó el esférico al fondo de la portería.

Cinco minutos más tarde, al 69’, Jean-Philippe Mateta le dio la voltereta al marcador. El 2-1 le devolvió la calma a los galos.

Sólo que la tranquilidad para los franceses duró muy poco, ya que Kristian Hlynsoon volvió a empatar el trámite del partido con el 2-2 en el minuto 70. Así que todo estaba como al principio.

Aunque las estadísticas favorecieron a Francia, que sumó 20 remates (9 de ellos a portería) y el 70 % de posesión de balón, no logró traducirlo en un triunfo. Así que todo acabó en un 2-2 con sabor amargo para Les Bleus.

Pese al empate, Francia aún es líder del Grupo D con 10 unidades, seguido de Ucrania con 7 puntos. Mientras que Islandia llegó a 4 y es tercero del sector.

Eliminatorias de la UEFA: Otros resultados de la jornada del 13 de octubre

En otro duelo, Alemania se impuso 1-0 a Irlanda del Norte, con un gol de Nick Woltemade, en partido de clasificación para el Mundial 2026 que se disputó en el Windsor Park de Belfast.

Gracias a esta victoria, los alemanes se mantienen como líderes del grupo A, con 9 unidades. Por su parte, Irlanda del Norte ocupa la tercera plaza con 6 puntos.

Estos son todos los resultados de los partidos de la eliminatoria de la UEFA de hoy:

Eslovaquia 2-0 Luxemburgo

Irlanda del Norte 0-1 Alemania

Suecia 0-1 Kosovo

Eslovenia 0-0 Suiza

Ucrania 2-1 Azerbaiyán

Islandia 2-2 Francia

Macedonia del Norte 1-1 Kazajstán

Gales 2-4 Bélgica

