¿Quién Es Ulises Dávila, el Futbolista Mexicano Culpable de Amañar Partidos en Australia?

Ulises Dávila, futbolista mexicano que disputo un Mundial Sub-20 con México, se declaró culpable por amaño de partidos en Australia. Dávila, de 33 años de edad, jugaba para los Macarthur Bulls de la A-League , equipo del que además era el capitán. De acuerdo con la agencia de noticias AP, las ganancias derivadas del amaño de partidos que el propio Dávila organizaba, asciénden a 200 mil dólares australianos (alrededor de 132 mil dólares).

El amaño de partidos en el que Ulises Dávila está involucrado, corresponde a seis partidos de la máxima categoría del fútbol australiano entre las temporadas 2023 y 2024, en los que él y otros dos futbolistas se ganaron deliberadamente tarjetas amarillas para asegurar el resultado de las apuestas.

¿Quién es Ulises Dávila?

Hoy Ulises Dávila se encuentra en espera de conocer su sentencia derivada del amaño de partidos, la cual se dará a conocer el próximo 19 de diciembre. Sin embargo, el oriundo de Guadalajara, Jalisco, llegó a ser una de las grandes promesas del futbol mexicano. Y es que Dávila fue fichado por el Chelsea en 2011, cuando el club ingles pagó 2 millones de euros por el canterano de las Chivas.

Lamentablemente, en el equipo londinense nunca se le dio la oportunidad de debutar y pasó varios años siendo cedido a varios clubes en Europa. En total, Dávila jugó para diez clubes a lo largo de su carrera, siendo el último de ellos el Macarthur, con el que disputo 77 partidos y ganó el trofeo de la Copa de Australia en 2022.

Pese al gran talento que demostró en su juventud, Dávila nunca llegó a la Selección Mexicana absoluta. Disputó tres partidos con la Sub-17, catorce con la Sub-20 y dos con la Sub-23.

