Nicaragua vs Haití: Suspenden el Partido por un Apagón, en la Eliminatoria de Concacaf

El partido clasificatorio rumbo al Mundial 2026 entre Nicaragua y Haití tuvo que ser suspendido la noche de este jueves 9 de octubre. La noticia fue dada a conocer por la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe de Futbol Asociación (Concacaf).

Noticia relacionada: ¿Cuándo Juega México vs Argentina Sub-20? Fecha y Horario del Partido de Cuartos de Final

Trascendió que el partido Nicaragua vs Haití, correspondiente a la tercera fecha de la fase final de la eliminatoria de Concacaf, se disputaba en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua, cuando tuvo que ser interrumpido.

Video: Faitelson Comenta Que a la FIFA solo le Importa el Dinero de EUA

¿Qué Paso en el Nicaragua vs Haití Hoy? Por Esta Razón se Suspendió Partido

En medio de un torrencial aguacero, con truenos incluidos, los futbolistas de ambos equipos daban todo cuando ocurrió lo impensable: En el minuto 28 de la primera parte se fue la luz en el estadio, por lo que las acciones se vieron interrumpidas.

Luego del corte de energía, los futbolistas recibieron autorización de los enviados de la Concacaf para irse a los vestidores, luego de que pasó un buen rato sin que regresara la luz.

Hasta ese momento, Haití ganaba el encuentro por 1-0, gracias a un gol de Duckens Nazon en el minuto 12 luego de que el arquero rival soltó un servicio que llegó al área.

Luego de una hora, aproximadamente, se reanudaron las acciones en el Estadio Nacional de Managua, Nicaragua. Y aunque la afición local confiaba en que su equipo igualara el marcador, eso no sucedió.

Por el contrario, Haití aumentó la ventaja: El 2-0 fue por cuenta de Danley Jean Jacques al minuto 35 de juego. Luego ya no hubo mucho y se fueron a la pausa del medio tiempo con ese marcador.

El partido Nicaragua vs Haití corresponde al Grupo C, donde Honduras es líder con 4 puntos, seguido de Costa Rica (2), Haití (2) y Nicaragua (1).

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC