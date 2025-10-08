Fallece en México el Boxeador Arturo Gatti Jr, Hijo del Famoso ‘Thunder’ Gatti: ¿Qué le Pasó?

Este miércoles 8 de octubre se dio a conocer el fallecimiento de Arturo Gatti Jr, promesa del boxeo e hijo del “Thunder” Gatti. La noticia que enlutece al mundo del pugilismo fue confirmada por la Asociación Mundial de Boxeo.

“La AMB y el mundo del boxeo lamentan el fallecimiento de Arturo Gatti Jr. Su camino apenas comenzaba, pero su espíritu seguirá vivo, ahora reunido con su legendario padre entre las estrellas. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos”, refirió el organismo en sus redes sociales.

Del mismo modo, la Federación Canadiense de Boxeo Amateur (CABA) emitió un comunicado para hacer patente su tristeza por la muerte de Gatti Jr., a quien se describió como “un joven disciplinado, respetuoso y con una enorme pasión por el deporte”.

Aunque no se han dado a conocer las causas de la muerte del joven pugilista, ha trascendido que fue hallado sin vida en el departamento que habitaba en México.

Arturo Gatti Jr. residía en la Ciudad de México de manera temporal para prepararse como pugilista. Según medios especializados, estaba entusiasmado con su carrera deportiva y lo demostraba con imágenes de sus entrenamientos, que compartía en redes sociales.

¿Quién era el padre del fallecido boxeador Arturo Gatti Jr.?

Hay que mencionar que Arturo Gatti Jr era hijo de Amanda Rodriguez y de Arturo “Thunder” Gatti, una leyenda del boxeo que ganó títulos mundiales del Consejo Mundial de Boxeo (WBC), la Federación Internacional de Boxeo (IBF) y la Asociación Internacional (IBA).

El “Thunder” Gatti, nacido en Italia y nacionalizado canadiense, fue inducido al Salón de la Fama del Boxeo Internacional en el año 2013.

El “Thunder” Gatti y su heredero tuvieron muertes similares, de acuerdo con los reportes de medios especializados. Y es que Arturo Gatti fue encontrado muerto en el departamento que ocupaba en Pernambuco, Brasil, durante unas vacaciones familiares en julio del 2009.

En aquel entonces su esposa y madre de su hijo Arturo, Amanda Rodrigues, fue arrestada como sospechosa de homicidio. Posteriormente fue liberada, al comprobarse que el boxeador se había quitado la vida por propia mano.

