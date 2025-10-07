¿Cuánto Gana Gilberto Mora, el Jugador de Xolos que Brilla en Mundial Sub-20?

El futbolista Gilberto Mora triunfa en el Mundial Sub-20 con la Selección Mexicana y ya está en la mira de los principales clubes del mundo. Su traspaso puede establecer una cifra récord para un jugador mexicano y él puede convertirse en uno de los mejores pagados. Pero la pregunta que surge ahora es ¿cuánto gana en su actual equipo, Xolos?

Gilberto Mora, a sus 16 años, disputa el Mundial Sub-20 que se realiza en Chile y ha llevado a México a elevar su nivel. El seleccionado Tricolor acaba de vencer este martes 7 de octubre a Chile con marcador de 4-1, para avanzar a cuartos de final.

Seguido de cerca por visores internacionales, Mora está en la agenda de clubes como el Arsenal, Manchester United, Barcelona y París Saint-Germain, según reportes de especialistas en fichajes.

Hay que señalar que si bien no hay cifras exactas de lo que ganan los futbolistas mexicanos, sobre todo porque los dueños de los clubes suelen ocultar esos datos, ha trascendido que Gilberto Mora tiene un sueldo aproximado de 2.4 millones de pesos al año con los Xolos de Tijuana. Algo así como 200 mil pesos por mes.

Sin embargo, se espera que una vez que renueve contrato con el equipo de Tijuana ese sueldo sea mucho más sustancioso, sobre todo a raíz de sus recientes llamados a la Selección mayor en la pasada Copa Oro y a la categoría Sub-20 que actualmente disputa el Mundial de Chile 2025.

¿Quién es Gilberto Mora, seleccionado mexicano que interesa en Europa?

Gilberto Rafael Mora Zambrano nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, actualmente tiene 16 años. Es mediocampista ofensivo y juega en la Primera División de México con el club Tijuana (Xolos), en el que ha disputado más de 30 partidos oficiales.

Es hijo del exfutbolista Gilberto Mora Olayo, actual entrenador Sub-17 de los Xolos de Tijuana.

El joven debutó con Tijuana el 19 de agosto de 2024, con solo 15 años. Apenas 12 días después, anotó su primer gol profesional, convirtiéndose en el jugador más joven en marcar en la historia de la Liga MX.

Selección Mexicana y Copa Oro

Fue convocado por primera vez al Tricolor en enero de 2025 para la gira sudamericana, debutando con la selección mayor en un amistoso ante el Inter de Porto Alegre.

El 28 de junio de 2025, con 16 años y 257 días, debutó en partido oficial en los cuartos de final de la Copa Oro contra Arabia Saudita, con esto se convirtió en el jugador más joven en hacerlo para México en un torneo oficial.

en los cuartos de final de la Copa Oro contra Arabia Saudita, con esto se convirtió en el jugador más joven en hacerlo para México en un torneo oficial. En la siguiente fase, las semifinales ante Honduras, dio la asistencia decisiva a Raúl Jiménez, cerrando el único gol del partido y llevándose la distinción de “ Jugador del Partido ”.

”. Fue incluido en el Once Ideal de las semifinales , compartiendo cuadro con figuras como Raúl Jiménez, Alexis Vega y Patrick Agyemang.

, compartiendo cuadro con figuras como Raúl Jiménez, Alexis Vega y Patrick Agyemang. Su actuación ha sido elogiada como la “revelación” del torneo y una de las grandes jóvenes promesas del fútbol mexicano, con interés de grandes clubes europeos.

Sin embargo, Gilberto Mora aún tiene muchas páginas por escribir. Por ahora está concentrado con el equipo tricolor que destaca en el Mundial Sub-20 y que ya levantó la mano como serio candidato al título.

La Selección Mexicana ya tiene su pase a cuartos de final y espera a su próximo rival, que se definirá este martes: Argentina o Nigeria, que jugarán en octavos para definir al ganador.

