NFL: Multan con 250 Mil Dólares a Jerry Jones, Dueño de los Vaqueros de Dallas, por Seña Obscena 

La National Football League (NFL) decidió multar a Jerry Jones, el propietario de los Dallas Cowboys, con 250,000 dólares luego de hacer una seña obscena a los aficionados durante el partido de su equipo ante los Jets de Nueva York, el domingo anterior.

El bochornoso momento que protagonizó el polémico propietario de los Vaqueros fue en el MetLife Stadium, el 5 de octubre, cuando el equipo de Dallas venció 37-22 a los Jets.

Sin embargo, Jerry Jones ya salió a aclarar que el gesto “fue involuntario” y que no estaba dirigido a los fanáticos locales, sino a los seguidores de los Cowboys:

Eso fue desafortunado. Fue una especie de intercambio con nuestros aficionados que estaban frente a nosotros. Había una multitud de aficionados de los Cowboys frente a nosotros, no de los Jets, sino de los Cowboys. Todo el estadio estaba rebosante de entusiasmo por los Cowboys al final del juego

Jerry Jones asegura que la seña que hizo fue de manera involuntaria

Como se aprecia en el video que se viralizó, Jerry Jones está en un palco y hace señas de aprobación a los fanáticos, como el pulgar hacia arriba. Pero en un momento dado les enseña el dedo medio. Eso fue cuando los Cowboys acababan de anotar, para ponerse 37-14 arriba en el marcador, cuando faltaban pocos minutos para el final del partido.

“Fue algo involuntario de mi parte, porque fue justo después de que anotamos nuestro último touchdown y todos estábamos emocionados por ello", justificó Jones y destacó lo siguiente:

No hubo ningún problema ni nada por el estilo. Simplemente hice el gesto equivocado con la mano. Fue algo hecho inadvertidamente. No estoy bromeando. Si quieren llamarlo accidental, pueden llamarlo accidental.

Jerry Jones también manifestó que es algo que “se aclaró bastante rápido. Tuve la oportunidad de verlo. Se aclaró bastante rápido, pero la intención era 'pulgar arriba', y básicamente señalar a nuestros aficionados porque todos estaban saltando emocionados."

Sobre la multa, el portavoz de la NFL, Brian McCarthy, indicó que Jerry Jones está considerando apelar. Así que este bochornoso asunto aún tiene un episodio pendiente.}

