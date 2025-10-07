Barcelona Aplastó 7-1 al Bayern Munich en la Jornada 1 de la Champions League Femenina 2025

Este martes 7 de octubre arrancó la Jornada 1 de la Champions League Femenina con varios partidos. El duelo más llamativo fue el Barcelona vs Bayern Munich, que se llevó a cabo en el Estadio Johan Cruyff.

El Barcelona femenino empezó como una aplanadora, no tuvo piedad del equipo germano. El marcador lo dejó muy claro: 5-1, con un doblete de Ewa Pajor y más anotaciones de Alexa Putellas, Esmee Brugts y Salma Paralluelo. Por el Bayern Munich descontó Klara Buhl.

Empezó metiendo el acelerador el equipo blaugrana, que se puso al frente apenas al minuto 4: el 1-0 lo mandó a las redes Alexia Putellas.

Más adelante, al minuto 12, Ewa Pajor aportó el 2-0. Y en el 27’ fue Esme Brugts quien sumó el 3-0 a cuenta de las locales.

Pero las futbolistas germanas querían dar batalla y lograron acortar distancias en el minuto 32, cuando Klara Buhl puso el 3-1 en la pizarra.

No obstante, las futbolistas del Barcelona seguían atacando y nuevamente tuvieron su recompensa antes de irse a la pausa del medio tiempo: Salma Paralluelo anotó el 4-1, que acabó por hundir en lo anímico a las alemanas.

Barcelona vs Bayern Munich: Resultado del partido de Champions League femenina

Ya en la parte complementaria, las azulgranas bajaron el ritmo aunque seguían teniendo la pelota la mayor parte del tiempo. En contraparte, la oncena visitante se defendió mejor e incluso tuvo algunas llegadas al área enemiga.

Fue hasta el minuto 56 que Ewa Pajor pudo marcar el 5-1 con un buen remate que no pudo detener la guardameta Ena Mahmutovic.

Y faltaba más, porque al 88’ fue Claudia Pina quien empujó el 6-1. Y ella misma, al 92’, selló con el 7-1 la aplastante victoria del Barcelona femenino, equipo que es firme candidato a levantar el trofeo de la Champions League femenina.

Champions League femenina: Resultados de los partidos del 7 de octubre

En Londres, las futbolistas del Lyon dieron la sorpresa al doblegar 2-1 al Arsenal, vigentes campeonas de la Champions femenina. El equipo francés se impuso gracias a un doblete de la delantera Melchie Dumornay en la primera parte (18' y 23'). Las locales se habían adelantado con un gol de la delantera Alessia Russo (al minuto 7).

En los otros dos partidos del día, el París FC y el OH Leuven igualaron 2-2, mientras que la Juventus venció 2-1 al Benfica con doblete de la italiana Cecilia Salvai.

A continuación todos los resultados de los partidos de este martes 7 de octubre en la Champions League femenina:

Barcelona 7-1-Bayern Munich

Arsenal 1-2 Lyon

París FC 2-2 OH Leuven

Juventus 2-1 Benfica

