Influencer Fue Asesinada Luego de Hacer Una Transmisión en Vivo 

Una influencer coreana fue encontrada muerta luego de su última transmisión en vivo. De acuerdo con medios internacionales, Yoon Ji-ah fue encontrada con signos de estrangulamiento al pie de una montaña del condado de Muju, provincia de Jeolla del Norte.

La influencer coreana Yoon Ji-ah , de 22 años y con más de 300,000 seguidores, habría sido asesinada por un hombre de 50 años llamado Choi, quien aparentemente intentaba convencerla de seguir haciendo negocios juntos. Sin embargo, el sujeto reaccionó violentamente ante la negativa de ella.

Según medios locales, el cuerpo de Yoon Ji-ah fue hallado en una maleta en una zona boscosa. Luego de ser arrestado, el presunto asesino confesó que tuvo ataque de ira, motivado por su desesperación. Y es que al parecer estaba endeudado y su casa había sido embargada.

Según su confesión, estaba agobiado por las deudas y la influencer era su última oportunidad. Él la convenció de ser socios comerciales, al presentarse como director de una empresa de tecnología que la haría posicionarse mejor Instagram y TikTok. Sin embargo, ella se habría dado cuenta de que fue engañada y decidió romper el trato.

Justo después de que la influencer realizó una transmisión en vivo, fue abordada por Cho y tuvieron una discusión a bordo de su automóvil el pasado 11 de septiembre. El presunto asesino fue arrestado días después y el caso se dio a conocer públicamente este fin de semana en una televisora de Seúl, Corea.

El presunto asesino negó todo, pero los videos y las pruebas lo acorralaron

Trascendió que al revisar los videos de seguridad, se pudo constatar que Cho abordó a la influencer en la isla de Yeongjong, Incheon, luego de que ella terminara de grabar contenido para sus redes sociales.

Posteriormente se ve como él se arrodilla ante ella, al parecer para rogarle que siguieran colaborando. Y más adelante él le impide a ella salir del automóvil y se ve como la puerta se cierra con fuerza.

Yoon Ji-ah y su presunto asesino forcejearon, antes de que él terminara por estrangulara con sus propias manos. Según la autopsia, Yoon Ji-ah estaba cubierta de moretones y falleció por compresión del cuello. Su cuerpo fue abandonado entre la maleza, en la montaña Muju.

A pesar de que fue la última persona que vio con vida a la influencer, Cho negó que tuviera algo que ver con su desaparición. Sin embargo, cuando las autoridades le dijeron que el cuerpo ya había sido encontrado y que las pruebas periciales lo inculpaban, el sujeto finalmente confesó cómo sucedieron los hechos.

Con información de N+

RGC