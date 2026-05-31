Derrumbe Deja Tres Trabajadores Heridos en Colonia Industrial en Monterrey

Un derrumbe al interior de una bodega dejó como saldo tres trabajadores heridos mientras realizaban trabajos de demolición en la colonia Industrial

Derrumbe en bodega en Colonia Industrial en MonterreyFoto: N+

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Derrumbe en bodega de Monterrey deja 3 heridos. El uso de maquinaria pesada habría debilitado la estructura. Conoce más sobre este impactante accidente.

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Derrumbe en Monterrey deja tres trabajadores heridos en bodega