Derrumbe Deja Tres Trabajadores Heridos en Colonia Industrial en Monterrey

Tres trabajadores resultaron heridos luego de que se registrara un derrumbe al interior de una bodega ubicada en la colonia Industrial, en Monterrey, durante la mañana del sábado 30 de mayo. El incidente ocurrió sobre la avenida Francisco Javier Echeverría mientras un grupo de operarios realizaba trabajos de demolición en el inmueble, lo que movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades de protección civil.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente se produjo durante las labores que se desarrollaban en la estructura. Tras recibir el reporte, elementos de emergencia acudieron al sitio para atender a los trabajadores afectados y evaluar las condiciones de seguridad en la zona.

Las versiones preliminares señalan que el uso de maquinaria pesada habría provocado el debilitamiento de un soporte principal de la construcción. Esta situación derivó en el colapso de parte del techo y de una pared del inmueble, generando el derrumbe que alcanzó a los trabajadores que se encontraban en el lugar.

Trasladan a tres trabajadores heridos a hospital

Como consecuencia del derrumbe, tres trabajadores sufrieron lesiones de consideración. Paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a los afectados en el sitio y posteriormente trasladaron a uno de los lesionados a un hospital para recibir una valoración.

Mientras se desarrollaban las labores de auxilio, personal de Protección Civil de Monterrey implementó un operativo de seguridad alrededor de la bodega. La zona fue acordonada con el objetivo de prevenir nuevos riesgos y evitar el acceso de personas ajenas al área afectada.

SHH