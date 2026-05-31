Encuentran Restos Humanos tras Cateo de Vivienda en Colonia Industrial en Monterrey

Autoridades localizaron restos humanos durante un cateo e investigación relacionadas con la búsqueda de un hombre desaparecido desde febrero

Policía de Monterrey acordona zona por hallazgo de restos humanosFoto: N+

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Autoridades en Monterrey encuentran restos humanos en la colonia Industrial durante la búsqueda de un desaparecido. La investigación sigue en curso.

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