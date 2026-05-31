Encuentran Restos Humanos tras Cateo de Vivienda en Colonia Industrial en Monterrey

Una movilización se llevó a cabo en la colonia Industrial, en Monterrey, tras el hallazgo de restos humanos en un inmueble ubicado sobre la calle Lima, entre Luis Quintanar y José Joaquín Herrera. La intervención ocurrió tras la recepción del testimonio de un testigo, información que derivó en el despliegue de personal en la zona para desarrollar diligencias relacionadas con una investigación en curso.

Durante varias horas, el área permaneció bajo resguardo mientras especialistas efectuaban labores de inspección y recolección de evidencias. El operativo se concentró en el inmueble señalado, donde se realizaron trabajos periciales con el objetivo de obtener indicios que permitieran avanzar en las indagatorias. La presencia de las autoridades llamó la atención de vecinos y personas que transitaban por el sector.

Buscaban a hombre desaparecido desde febrero

Los trabajos realizados en el lugar estuvieron vinculados a la búsqueda de un hombre de 38 años, que se encuentra en calidad de desaparecido desde el pasado mes de febrero. De acuerdo con los indicios recabados por las autoridades, existía la posibilidad de que dicha persona pudiera encontrarse en el inmueble intervenido, razón por la que se desarrolló el cateo.

La información obtenida a partir del testimonio de un testigo fue uno de los factores que impulsó la diligencia. A partir de esos datos, las autoridades concentraron esfuerzos en la vivienda ubicada en la colonia Industrial, donde permanecieron durante varias horas realizando la búsqueda de evidencias y el procesamiento correspondiente del sitio.

El despliegue incluyó el acordonamiento de la zona para realizar el levantamiento de los restos humanos y otras evidencias para la investigación. Se llevaron a cabo las labores de manera continua mientras se revisaban distintos puntos del inmueble señalado por las indagatorias.

SHH