Rescatan a Hombre Privado de la Libertad y Abaten a Presunto Delincuente en Montemorelos, NL

El Grupo Antisecuestros logró liberar al hombre privado de la libertad en la comunidad El Fraile, y detener a cuatro presuntos responsables, después de ser atacados a balazos

Rescatan a hombre privado de la libertad en MontemorelosFoto: Fiscalía de Nuevo León

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Operativo en El Fraile: liberan a víctima de secuestro y detienen a cuatro sospechosos. Un enfrentamiento deja un abatido. Descubre los detalles de esta acción policial.

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