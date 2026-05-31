Rescatan a Hombre Privado de la Libertad y Abaten a Presunto Delincuente en Montemorelos, NL

Un hombre que permanecía privado de la libertad desde el pasado 21 de mayo fue rescatado durante un operativo realizado la madrugada del sábado 30 de mayo por la Fiscalía Especializada en Antisecuestros y elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

La acción se desarrolló en la comunidad El Fraile, en el municipio de Montemorelos, Nuevo León, como parte de una estrategia de inteligencia enfocada en la localización de la víctima, quien había sido vista por última vez en las inmediaciones de Montemorelos y General Terán.

El despliegue operativo permitió ubicar el sitio donde presuntamente permanecía retenida la víctima y liberarla. De acuerdo con la información proporcionada por las autoridades, la intervención fue resultado de trabajos de investigación realizados desde que se reportó la privación ilegal de la libertad del hombre.

Detienen a cuatro presuntos responsables de privación de la libertad

Durante el operativo también fueron detenidos cuatro hombres que, de acuerdo con las investigaciones preliminares, estarían directamente relacionados con la privación de la libertad de la víctima. Los sospechosos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes mientras continúan las indagatorias para determinar su posible participación en los hechos.

Mientras los elementos ministeriales ejecutaban las acciones de rescate, fueron agredidos con disparos de arma de fuego y repelieron la agresión, lo que dejó como saldo un abatido durante el enfrentamiento.

Tras el control de la situación y la revisión del inmueble donde se desarrolló la intervención, las autoridades aseguraron cinco armas de fuego de uso exclusivo del Ejército. El armamento quedó bajo resguardo como parte de las evidencias relacionadas con la investigación en curso.

SHH