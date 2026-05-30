Aseguran Inmueble tras Hallazgo de Túnel y Toma Clandestina para Huachicoleo en Escobedo, NL

Como parte de una investigación relacionada con el robo de hidrocarburos, autoridades federales realizaron un cateo y aseguramiento de una propiedad ubicada en el kilómetro 33+137 del Libramiento Noreste, en la colonia Nueva Castilla, en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

La intervención se llevó a cabo la tarde del pasado miércoles 27 de mayo con el objetivo de inspeccionar el inmueble y recabar indicios vinculados con una presunta operación de extracción ilegal de combustible.

Durante la revisión del predio, los elementos de seguridad localizaron una excavación vertical que daba acceso a un túnel subterráneo. En ese espacio fue encontrada una manguera de alta presión que, de acuerdo con las autoridades, era utilizada para la extracción de hidrocarburo desde una toma clandestina.

El hallazgo permitió a los investigadores identificar infraestructura presuntamente destinada a facilitar la obtención ilegal de combustible. Además de la excavación y el sistema empleado para la extracción, dentro de la propiedad también fueron asegurados diversos objetos considerados de interés para la investigación en curso.

Aseguran equipo presuntamente usado para robo de combustible

Entre los objetos asegurados durante el operativo se encuentra un montacargas, así como diversa documentación que quedó bajo resguardo de las autoridades para su análisis, como evidencias que podrían contribuir al esclarecimiento de las actividades que se realizaban en el inmueble.

Como parte de las acciones efectuadas tras el aseguramiento, elementos de la Policía Federal Ministerial realizaron la destrucción de mangueras y la separación de válvulas utilizadas en la conexión detectada. Estas labores fueron desarrolladas en el mismo lugar donde se ubicó la infraestructura relacionada con la extracción ilegal de hidrocarburo.

De manera complementaria, personal de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llevó a cabo la inhabilitación de la toma clandestina localizada durante el cateo. Con ello concluyeron las acciones operativas en el predio de Escobedo, donde las autoridades federales aseguraron diversos indicios dentro de la investigación por presunto robo de combustible.

SHH