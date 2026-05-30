Aseguran Inmueble tras Hallazgo de Túnel y Toma Clandestina para Huachicoleo en Escobedo, NL

Autoridades federales llevaron a cabo el aseguramiento de un inmueble, documentación y equipo utilizado para el presunto robo de hidrocarburo en Escobedo

Inmueble asegurado tras hallazgo de túnel huachicolero en EscobedoFoto: FGR

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Operativo en Escobedo: hallan túnel y equipo para robo de combustible. Autoridades aseguran inmueble y destruyen infraestructura ilegal.

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Aseguran inmueble por robo de hidrocarburos en Escobedo, NL