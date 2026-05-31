Los Spurs Derrotan a los Thunder y Van a las Finales de la NBA Ante los Knicks

Con las Finales NBA definidas entre San Antonio Spurs y New York Knicks, la liga de basquetbol estadounidense coronará este año a su octavo campeón distinto en las últimas ocho temporadas.

Los Spurs destronaron a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste y se citaron en las Finales con unos Knicks que no llegaban a la serie por el anillo desde 1999.

Liderados por los 22 puntos de Victor Wembanyama, los de San Antonio se impusieron este sábado 111-103 sobre los Thunder en el séptimo juego del sector occidental.

El cuadro tejano logró su séptimo título de conferencia en el Paycom Center (Oklahoma city) y jugará las finales desde la temporada 2013-14 cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Miami Heat.

Wembanyama, de 22 años y Defensa del Año en la presente campaña, transitó los últimos ocho minutos del partido con cinco faltas, al límite de la expulsión.

Nuevo campeón diferente

Ninguna franquicia consigue un doblete en la NBA desde que lo hicieran los Golden State Warriors en los cursos 2016-17 y 2017-18.

Desde entonces, siete franquicias distintas se coronaron en los siguientes siete años.

KNICKS. SPURS. 1999 REMATCH.

THE NBA FINALS ARE OFFICIALLY SET!



🍿 New York returns to NBA Finals for the first time since 1999



🍿 San Antonio returns to NBA Finals for the first time since 2014



Game 1: Wednesday, June 3 at 8:30pm/et on ABC pic.twitter.com/p5uZ4Dq5BO — NBA (@NBA) May 31, 2026

Los Toronto Raptors ganaron en 2019, Los Ángeles Lakers en 2020 y los Milwaukee Bucks en 2021.

Mientras que los Golden State Warriors consiguieron el título de la NBA en 2022, los Denver Nuggets en 2023, los Boston Celtics en 2024 y los OKC Thunder en 2025.

Los Spurs aspiran a iniciar una nueva dinastía con un electrizante movimiento juvenil alrededor de su estrella, con el explosivo Stephon Castle (21 años, 16 puntos) y Dylan Harper (20 años, 12 puntos).

El año pasado, los de San Antonio aún se encontraban en el puesto 13 de la Conferencia Oeste, antes de convertirse en el segundo mejor equipo de la temporada regular en un solo año, solo por detrás del Thunder, lo que preparó un enfrentamiento caliente en las Finales de la Conferencia Oeste.

¿Cómo fue el partido de Spurs vs. Thunder?

Julian Champagnie con 20 puntos y Stephon Castle con 16 fueron fundamentales para los Spurs en el tramo final del partido cuando debieron responder ante el ataque constante de un desesperado OKC.

Por el Thunder, el canadiense Shai Gilgeous-Alexander disputó 43 minutos siendo el máximo anotador del partido con 35 unidades.

"Ellos fueron el mejor equipo hoy de principio a fin", explicó Gilgeous-Alexander. "Mi respeto para ellos, merecieron ganar el partido".

"Ganar un título en la NBA es muy complicado, hay muchas variantes, hay cosas que puedes controlar, otras no, es una tarea muy complicada", dijo.

El escolta Chet Holmgren tuvo una de sus peores noches de la temporada al anotar cuatro puntos en 33 minutos con apenas dos lanzamientos en todo el partido.

Los locales agilizaron el juego, imprimiendo velocidad a cada uno de sus ataques metieron en problemas a una defensa de San Antonio que supo responder en el momento justo.

"En octubre sabíamos que teníamos una oportunidad", comentó el entrenador de San Antonio, Mitch Johnson. "OKC es un gran equipo, ha sido una serie fenomenal".

"Enfrentamos a este equipo 12 veces, sabemos de lo que estamos hechos".

Pese a que San Antonio logró una ventaja de hasta 14 puntos temprano en el cotejo, el partido fue parejo en el balance general siendo la línea de tres la gran diferencia donde los Spurs anotaron 17 de sus 40 intentos contra 12 de 35 para los locales.

Las finales de la NBA se disputarán en el formato tradicional al mejor de siete partidos iniciando este miércoles en el Frost Bank Center en San Antonio, Texas.

Los Spurs tienen cuatro días para recuperarse antes de las Finales, donde contarán con la ventaja de jugar en casa en esta serie al mejor de siete partidos contra los Knicks, que acumulan una racha de 11 victorias consecutivas.

¿Cuándo serán las finales de la NBA 2026?

El primer juego de la serie será el miércoles 3 de junio a las 18:30 horas, tiempo del centro de México.

El calendario:

Juego 1: Miércoles 3 de junio – Knicks vs Spurs

Juego 2: Viernes 5 de junio – Knicks vs Spurs

Juego 3: Lunes 8 de junio – Spurs vs Knicks

Juego 4: Miércoles 10 de junio – Spurs vs Knicks

Juego 5: Sábado 13 de junio – Knicks vs Spurs

Juego 6: Martes 16 de junio – Spurs vs Knicks

Juego 7: Viernes 19 de junio – Knicks vs Spurs*

(*) Si es necesario.

ASJ