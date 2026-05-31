Los Spurs Derrotan a los Thunder y Van a las Finales de la NBA Ante los Knicks

Los San Antonio Spurs destronaron a los Oklahoma City Thunder, conquistaron el título de la Conferencia Oeste y jugarán las Finales de la NBA contra los New York Knicks

Los SpursFoto: Reuters.

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Los Spurs conquistan el Oeste y se preparan para enfrentar a los Knicks en las Finales de la NBA. ¿Será este su año? Wembanyama brilla con 22 puntos. Entérate de más.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+