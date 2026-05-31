Los Spurs Derrotan a los Thunder y Van a las Finales de la NBA Ante los Knicks

Con las Finales NBA definidas entre San Antonio Spurs y New York Knicks, la liga de basquetbol estadounidense coronará este año a su octavo campeón distinto en las últimas ocho temporadas.

Los Spurs destronaron a los Oklahoma City Thunder en las finales del Oeste y se citaron en las Finales con unos Knicks que no llegaban a la serie por el anillo desde 1999.

Liderados por los 22 puntos de Víctor Wembanyama, los de San Antoniose impusieron este sábado 111-103 sobre los Thunder en el séptimo juego del sector occidental.

El cuadro tejano logró su séptimo título de conferencia en el Paycom Center (Oklahoma city) y llegará a las finales desde la temporada 2013-14 cuando lograron imponerse 4-1 sobre el Miami Heat.

Wembanyama, de 22 años y Defensa del Año en la presente campaña, transitó los últimos ocho minutos del partido con cinco faltas, al límite de la expulsión.