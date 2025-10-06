Everton Ribeiro, Mundialista con Brasil en Qatar 2022, Revela que Padece Cáncer

El futbolista Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022, reveló que le detectaron cáncer hace un mes y que este lunes 6 de octubre entró a quirófano para ser operado.

Fue el mismo Everton Ribeiro, actual jugador del club Bahía, quien dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales:

Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes. Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia"

Además, el exseleccionado brasileño dijo estar seguro de que juntos superarán "esta nueva batalla". El club Bahía compartió el mensaje de Everton Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.

Everton Ribeiro: ¿Qué tipo de cáncer Padece el futbolista brasileño?

Everton Augusto de Barros Ribeiro, mejor conocido como Everton Ribeiro, fue operado luego de que lo diagnosticaron con cáncer de tiroides, hace aproximadamente un mes.

Canterano del Corinthians, el futbolista llegó al club Bahía desde enero de 2024 y es titular indiscutible. Antes de firmar con el Esporte Clube Bahía, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli (de Emiratos Árabes Unidos) y el Flamengo, en el que vivió sus mejores años y levantó varios títulos: dos Ligas brasileñas, dos Copas Libertadores y una Copa de Brasil.



Su buen rendimiento en el Flamengo le sirvió para ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador 'Tite'.

