Mundial Sub-20: Futbolista Mexicano Elías Montiel Interesa al Bayer Leverkusen

Mientras la Selección Mexicana ha hecho un gran papel en el Mundial Sub-20 que se juega en Chile, hay varios jugadores que son observados de cerca por equipos europeos. No sólo es Gilberto Mora el que interesa a varios clubes También brilla Elías Montiel, quien es monitoreado por cazatalentos del Bayer Leverkusen.

Este martes 7 de octubre el equipo de México goleó 4-1 a su similar de Chile y avanzó a cuartos de final del Mundial Sub-20 que se disputa en Chile. Y según medios especializados, el tricolor Elías Montiel es seguido muy de cerca por el Leverkusen alemán.

¿Quién es Elías Montiel, futbolista mexicano que interesa al Bayer Leverkusen?

Elías Montiel juega con el número 8 en la Selección Mexicana y es un mediocampista de contención que nació en Tula, Hidalgo, hace 20 años: el 7 de octubre. Desde que tenía 14 años se formó en las fuerzas básicas del Pachuca, equipo que lo catapultó a Primera División.

Hay que señalar que Elías Montiel debutó como profesional poco antes de cumplir 18 años, en agosto de 2023, en un partido de la Leagues Cup. Fue titular en el partido Pachuca vs Houston Dynamo, que se jugó en el Shell Energy Stadium.

Justo hoy, en el día que festeja su cumpleaños 20, trascendió que Elías Montiel está en el radar del Bayer Leverkusen, equipo que buscó a Jan Westerhof, un exdirector de fuerzas básicas de Pachuca, para pedirle información del joven futbolista y analizar si cumple con el perfil humano y deportivo que buscan.

Con información de N+

